Sebastián Pérez habló de su futuro: “Si me quedo en Boca Juniors voy a estar feliz”

El mediocampista antioqueño ha hecho parte de los entrenamientos virtuales del equipo argentino y se encuentra a la espera de lo que pase cuando regrese el fútbol.

Sebastián Pérez estuvo este martes como invitado en el Instagram live de GolCaracol.com y habló de su futuro en Boca Juniors, con el que tiene contrato un año más.

Publicidad

Pérez, de 27 años, regresó al equipo ‘xeneize’ en febrero de este año, luego de terminar su vínculo con el Barcelona, de Ecuador, y según trascendió en Argentina, sería tenido en cuenta después del 1 de julio.

Sin embargo, la irrupción del coronavirus retrasó los planes que tenía tanto Boca, como el mediocampista colombiano, que vería con buenos ojos tener una revancha en ese país.

El Porto, con Luis Díaz y Mateus Uribe, no pudo con el último de la tabla: 0-0 contra Aves

“He hablado con Miguel Ángel Russo y ahora hay que esperar a ver qué va a pasar, yo he venido entrenando con todo el equipo, seguimos haciendo los entrenamientos de manera virtual”, le dijo el antioqueño a GolCaracol.com.

Publicidad

“Por ahora, esperar porque soy jugador de Boca, tengo un año más de contrato. Si me quedo, voy a estar feliz y sino me iré, uno como jugador debe estar preparado para lo que toque”, agregó.

Por último, sobre su paso por territorio argentino, Pérez Cardona indicó que “Los comentarios de la gente siempre han sido buenos porque las veces que me tocó jugar lo pude hacer bien, y después tuve una lesión de varios meses”.

Publicidad

Su paso por Selección Colombia

Sebastián Pérez recordó su paso por el combinado nacional y especialmente cuando estuvo en la lista de 35 preseleccionados para el Mundial Rusia 2018.

“El cuerpo técnico me dijo que iba a estar en la lista como un reconocimiento, como una manera de agradecerme porque cuando me necesitaron estuve bien, pero sabía que no iba a ir”, aseveró.

Además, habló de su relación con los jugadores más experimentado de Colombia y ,a manera en que lo acogieron cuando llegó por primera vez a una convocatoria.

“En general, todos los jugadores de la selección son unos cracs y nos trataban a todos por igual. Pero Juan Guillermo Cuadrado es un jugador motivador, alegre, que siempre piensa en celebrar, en hacer buen ambiente”, finalizó.

Publicidad