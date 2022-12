Sebastián Pérez juega mal en Boca Juniors y le echan la culpa a su alimentación

El volante colombiano fue criticado después de la presentación frente a Argentinos Juniors y algunos hinchas indicaron que todo es consecuencia de ser vegetariano.

"Me siento muy bien con la alimentación. Si me lesionaba siendo vegano decían que era por eso. Yo como lo que siento bien para mí. Si no juego bien, no se tiene que hablar de mi alimentación".

Esas palabras son del colombiano Sebastián Pérez, quien salió al paso a las críticas por su desempeño el fin de semana anterior en la derrota contra Argentinos Juniors.

El antioqueño agregó que "mis exámenes siempre salieron bien. Además yo tomo vitaminas. Como mucha pasta, cereales y semillas", agregó Pérez en charla con Fox Sports y en declaraciones publicadas este viernes por el diario 'Olé'.

De igual manera, Sebastián Pérez aseguró que el cuerpo técnico de Boca Juniors sabe de sus preferencias alimenticias y que no le pusieron problema.