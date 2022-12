Sebastián Pérez y la razón por la que salió de Boca Juniors: “Creo que fue por ser vegano”

El mediocampista colombiano del Barcelona, de Ecuador, también habló de Franco Armani, arquero de River Plate, quien fue su compañero en Atlético Nacional.

Sebastián Pérez, mediocampista colombiano del Barcelona ecuatoriano, habló el pasado lunes sobre la razón por la que se fue de Boca Juniors, equipo al que llegó en 2016 procedente de Atlético Nacional.

Publicidad

"Yo creo que me fui de Boca por ser vegano. Cuando decidí seguir este camino, sabía que se iban a venir este tipo de comentarios. Me hice vegano estando lesionado, me sirvió para recuperarme más rápido, entrenar más y para poder llegar a las terapias con más energías", le contó a 'ESPN Redes' el colombiano.

Y siguió: "Sabía que iba a venir este tipo de comentarios. Decían: 'es el 5 de Boca, cómo va a ser vegano, tiene que comer asado'. Por favor"

Vea también: Rionegro Águilas estrena técnico: Éver Hugo Almeida ya está al frente del equipo antioqueño

Pérez Cardona, de 25 años, no tuvo un buen suceso en el equipo argentino por cuenta de las constantes lesiones que sufrió y después por las pocas oportunidades que tuvo con el técnico Guillermo Barros Schelotto.

Publicidad

Así, el antioqueño emigró primero al Pachuca, de México, y luego al Barcelona, de Ecuador, donde se desempeña en la actualidad.

En diálogo con la cadena interncional, el mediocampista también resaltó el trabajo de Franco Armani y recordó la Copa Libertadores que ganaron juntos en 2016 con Nacional.

Publicidad

"En la final de la Copa Libertadores fue obviamente el mejor arquero de América, fue un salvador. A uno como equipo siempre le van a llegar y tener esa seguridad atrás te tranquiliza mucho, por algo ganó otra Copa y se afianzó tanto en River", finalizó.