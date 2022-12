Sebastián Rincón confirmó su salida de Aldosivi y se tendrá que presentar en Portugal

El atacante colombiano, quien pertenece al Vitória Guimaraes, publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida, acompañado de videos y fotos jugando para el equipo argentino.

Sebastián Rincón no va más con Aldosivi, de Argentina. Este viernes confirmó su salida del equipo ‘tiburón’.

“Simplemente Gracias por creer en mí y darme la oportunidad de volver a ser feliz dentro de un campo de juego. Quizás no fue el torneo deseado pero me voy con gratos recuerdos y conociendo gente espectacular que me ayudó muchísimo. Agradecido a mis compañeros, dirigentes, técnicos, médicos y staff por hacer de mi corta estadía una estadía placentera. Por siempre los llevare en mi corazón”, fue el mensaje del atacante colombiano en sus redes sociales.

Cabe resaltar que el jugador vallecaucano pertenece al Vitória Guimaraes, de Portugal, pero estaba en condición de préstamos en Aldosivi.

Con el equipo argentino, el también hijo de Freddy Rincón, disputó 17 partidos y se reportó con tres goles, en la temporada 2019/20.

