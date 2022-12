Sebastián Rincón: “Es preocupante que en Colombia haya más contagiados que en Argentina”

El atacante colombiano, quien milita en Aldosivi, habló con GolCaracol.com y se refirió a la actualidad del coronavirus en suelo argentino, que pese a ser un país más grande, tiene menos contagios.

Sebastián Rincón es otro de los futbolistas colombianos que le tocó vivir la pandemia del COVID-19 fuera de su país natal.

Publicidad

Michael Ortega: “Ahora quiero ayudar a negocios de comidas y que estos a su vez ayuden a la gente”

El atacante, de 26 años, juega actualmente en Aldosivi, en Argentina, y desde Mar del Plata atendió a GolCaracol.com para contar sobre cómo está él, cómo ha llevado la cuarentena y estar lejos del fútbol.

Además, el vallecauno, hijo del exjugador Freddy Rincón, expresó su preocupación porque la situación en Colombia es más grave, en comparación con Argentina, que es un país más grande.

¿Como va en esta cuarentena?

Publicidad

“Por mi parte estoy bien, tranquilo, con salud que es lo más importante y bueno está la preocupación de esta situación que es grande. Aunque siento que en Argentina se están manejando bien la cosas, pero uno ve en noticias tanto contagiado y eso te afecta”.

¿Le ha dado duro esta situación?

Publicidad

“Soy mucho de estar en casa, entonces no me afecta tan duro lo de no salir, aunque obviamente hace falta el día a día, los entrenamientos, la competencia, pero bueno hay que esperar que todo esto pase para volver a eso”.

Fredy Rincón y Pablo Armero, entre los mejores extranjeros de la historia del fútbol brasileño

¿Cómo le va con lo de los entrenamientos en casa?

“Por ahora nos mandan trabajos de rutinas, también tengo amigos preparadores físicos y kinesiólogos que me mandan otro tipo de trabajos y así variar para que no sea tan repetitivo y sea más entretenido el entrenamiento”.

Publicidad

¿Qué medidas han tomado en Argentina?

“Todo en cuarentena, han flexibilizado ciertas ocupaciones como por ejemplo creo que la parte médica, de kinesiología, les dieron libertad para trabajar, y otras actividades más, pero siempre estamos cumpliendo cuarentena, esperando para ver qué puede pasar, eso si sabemos que fútbol dentro de un buen tiempo no vamos a tener”.

Publicidad

¿Qué les dicen en el club?

“Lo que diga es mentira, de hecho hemos tenido charlas con los capitanes del equipo, en mi caso mi préstamo se me acaba en junio y tengo que esperar a ver qué pasa porque tendría que volver a Portugal en junio en medio de esta situación”.

Omar Pérez y su escuela de fútbol, al servicio de la gente: donarán mercados a familias damnificadas

Me imagino que está constante comunicación con su familia…

Publicidad

“Sí, claro, veo que en Colombia hay muchos contagiados, mas que en Argentina que es mas grande, y eso es preocupante. Hablo mucho con mi papá y él se está cuidando, es mucho de estar en la casa, entonces por ese lado me quedo tranquilo. Mis abuelos también evitando salir, esta es una situación preocupante, pero hay que tener fe y esperemos encuentran la cura de todo esto”.

¿Pensó en volver a Colombia?

Publicidad

“La verdad todo fue tan rápido que nunca se me pasó por la mente irme porque pasó muy rápido, ya cuando pensé eso, ya habían cerrado todos los aeropuertos. En mi caso estoy tranquilo en Argentina, es un país donde soy feliz, estoy con mi mujer y nos hacemos compañía, que es importantísimo”.