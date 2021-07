Sebastián Rincón: “Estoy feliz de dar este paso en mi carrera, porque Huracán es equipo grande”

Sebastián Rincón se hizo un nombre en el fútbol de Argentina, y luego de sus pasos por Tigre, Aldosivi y Sarmiento, esta vez la oportunidad la tendrá en Huracán.

Por ese motivo, el atacante colombiano espera ‘volar’ en el ‘globo’ y en charla con GolCaracol.com se mostró feliz por el nuevo reto.

Además, Rincón está ansioso por jugar, y esperar ir sumando minutos desde este fin de semana que comienza la liga argentina, y cuando Huracán se mida a Defensa y Justicia, el domingo, a las 11:30 a.m.

¿Cómo se siente en estos primeros entrenamientos con Huracán?

“Bien, la verdad muy contento de dar este paso en mi carrera, Huracán es un equipo grande, ando trabajando, sinceramente tanto los compañeros, como cuerpo técnico, como la parte dirigencial me han dado mucha confianza y apoyo y espero retribuirles eso dentro de la cancha”.

¿Desde lo físico cómo está?

“Yo he estado entrenando, no es lo mismo, pero me siento bien, tuve conversaciones con el técnico, me preguntó cómo me sentía físicamente, yo le dije que bien, igual el físico se va agarrando a medida de los partidos. Esperar si tendré unos minutos este fin de semana y cuando me toque poder dar lo mejor de mí y aportarle a los objetivos grupales”.

Llegó a un grande de Argentina, ¿hay más presión?

“Uno tiene que ser consciente de donde está, jugar a lo que siempre he jugado, por eso fue que se me dio la oportunidad de venir acá, quizás sí tengamos más presión, pero eso es lo que me gusta del fútbol argentino, que te exige día a día, entonces poder disfrutar este paso y que sea muy positivo”.

¿Qué expectativa hay que ya comienza la liga argentina este fin de semana?

“Obviamente en Argentina siempre hay sorpresas, uno siempre piensa que será Boca Juniors y River Plate, y de un momento a otro te sale como revelación un equipo que nadie esperaba, hay mucha competencia, donde cualquiera puede ganar y eso es lo que me atrae. Ya en Huracán obviamente los objetivos son distintos, son mayores, pero pues esperemos arrancar bien este fin de semana y que todo el torneo sea positivo”.

¿Cómo quedó su situación contractual?

“Sí, firmé por un año y medio, y muy contento, esperemos que las cosas puedan ir muy bien”.

¿Alguna meta de goles para este semestre?

“Yo intento siempre trabajar, estar bien y aportarle a los objetivos grupales y ya luego si estoy bien puedo brindar una mano y para eso me preparo, los goles y asistencias ojalá se puedan brindar, pero que todo sea para beneficio del equipo”.