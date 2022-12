Sebastián Rincón: “Hice un nombre en Argentina, una de las mejores ligas del mundo”

El atacante colombiano, actualmente en Aldosivi, habló con GolCaracol.com sobre su actualidad en el balompié argentino, de su trayectoria y hasta de los equipos de nuestro país a los que vendría.

Sebastián Rincón se ha ganado su lugar en Argentina, país donde está actualmente en Aldosivi, pero donde también ha podido brillar en Tigre, donde estuvo de 2013 a 2017.

El atacante colombiano, de 26 años, atendió a GolCaracol.com y habló de sus inicios en el fútbol, su trayectoria, su paso por el fútbol europeo y de su actualidad.

Además, el también hijo de Freddy Rincón, contó de las ofertas que ha tenido para regresar al campeonato de nuestro país.

¿Cómo se ha sentido en Aldovisvi?

“Mi llegada a Aldosivi fue muy placentera y tuve una adaptación rápida por los buenos compañeros. La hinchada me recibió muy bien, la dirigencia también espectacular. Eso repercute en las presentaciones que tuve dentro de la cancha. Siento que tengo una presión extra para demostrar lo que puedo hacer. Fue muy positivo mi balance este semestre. Obviamente nadie pensó que iba a pasar esto. Lo poco que se pudo hacer, estoy muy conforme, se puede dar mucho más, pero estoy tranquilo y espero se pueda seguir”.

¿Qué le gusta del fútbol argentino?

“El fútbol argentino se vive con una locura, una pasión que es mejor vivirlo en carne propia que para decirlo en palabras. Me adapte muy rápido, cosa que no es fácil. El fútbol argentino te hace crecer muchísimo como jugador y como persona, porque la presión es enorme, no creo que en otra parte del mundo se viva así. Por ejemplo, salía de casa y el que estaba cortando el pasto me decían que “dale negro, tenemos que ganar”, o cuándo vas al supermercado. Muchos lo toman como presión, yo lo tomo como motivación. Más por la forma en la que se vive el fútbol, eso es lo que me atrae de esta liga”.

¿Cómo le ha ido con la hinchada de Tigre y Aldosivi?

“A mí la hinchada de Tigre y de Aldosivi se han portado muy bien. Es más que todo cuestión de adaptarse, el jugador colombiano tiene esa picardía, eso de ponerle el driblin que acá no se ve tanto, acá es más táctico el juego, es más serio, en Colombia como hay más espacios se genera otro tipo de habilidades. Al uno adaptarse y uno agregarle lo que uno sabe hacer es algo positivo para crecer como futbolista”.

¿Volverá al fútbol colombiano?

“Es uno de mis sueños volver al fútbol colombiano, donde no tuve mucha participación porque me fui muy rápido a los Estados Unidos. Soy hincha del Deportivo Cali y sería un sueño, pero me gustaría volver a Santa Fe donde estuve, y me gustaría hacer lo que no pude. Hoy por hoy en Argentina me ha ido muy bien, he podido crear un nombre en una de las ligas más competitivas del mundo”.

¿Ha tenido ofertas?

“Del futbol colombiano no en este momento, pero sí he tenido cuando estaba en Tigre, para volver a Santa Fe y hubo acercamientos con Nacional”.

¿Cómo analiza su experiencia en Portugal, en el fútbol europeo?

“Cuando llegué me sentí muy bien, cumplí mi sueño de llegar a Europa, quizá no fue de la manera que hubiera deseado, por la falta de oportunidades no pude demostrar lo que puedo hacer. Muy agradecido con Vitoria ahora se me termina el préstamo, tengo un año más de contrato, no sé qué vaya a pasar si me vuelven a prestar o si tengo que volver espero tener esa revancha con el futbol portugués, si no, donde me toque”.

