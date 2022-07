Sebastián Rincón marcó gol con Barracas Central y tuvo una dedicatoria especial para su padre

Sebastián Rincón celebró en el fútbol profesional de Argentina un gol con Barracas Central, este martes, pero no todo fue felicidad, ya que tenía preparada una dedicatoria para su padre. ¡Un saludo hasta el cielo para Freddy Rincón!

El futbolista colombiano empezó como suplente en el partido contra Patronato, y al minuto 83 saltó al campo de juego para resolver el encuentro.

Al 90+1, Sebastián Rincón se adelantó a todos tras un tiro libre y de cabeza mandó el balón al fondo de la red para el 2-1 definitivo a favor de Barracas Central.

Pero además del triunfazo del equipo en el que milita el atacante colombiano, lo más emotivo fue cuando celebró el gol, quitándose la camiseta y dejando ver una casaca que tenía puesta con la foto de Freddy Rincón, su padre, quien falleció hace unos meses en un accidente de tránsito en la ciudad de Cali, más exactamente el 13 de abril del presente año.

De hecho, horas después del partido, Sebastián se pronunció en redes sociales y dejó ver más de su día especial.

“No sabes la falta que me hace recibir tu llamado después de cada partido, pero se que desde el cielo estás orgulloso de mí. No te imaginas la falta que me haces Freguar. Te amo”, escribió el jugador de Barracas Central.

En la camiseta que usó Sebastián Rincón, este martes, para celebrar su gol, se lee “te amo x siempre, Freguar”, acompañado de la icónica foto de Freddy con la Selección Colombia, tras marcar el histórico tanto frente a Alemania.

De esa manera no tardaron en aparecer comentarios por esos recuerdos de un ídolo de la Selección Colombia y que dejó toda una historia en el balompié de nuestro país y también con reconocimiento a nivel internacional, luego de pasar por clubes de nuestro país, España, Italia y Brasil.

Vea acá el gol de Sebastián Rincón en Barracas Central vs Platense:

¡Entró para esto! Sebastián Rincón marcó sobre el cierre el agónico 2-1 de Barracas Central vs. Patronato en la #LigaProfesional. Un partido que tuvo de todo. pic.twitter.com/5CwMfVpqVY — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022

Vea acá la dedicatoria de Sebastián Rincón para Freddy Rincón: