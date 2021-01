Sebastián Rincón, tras diez meses sin jugar, busca equipo: “Vitoria Guimaraes no me valoró”

Después de días de incertidumbre, angustia y vicisitudes; Sebastián Rincón ve la luz al final del túnel tras haber firmado su salida de Vitoria Guimaraes. El equipo portugués lo tuvo sin la posibilidad de jugar o llegar a un acuerdo con otro equipo, desde el mes de marzo del año pasado.

El colombiano, de 27 años, llegó al cuadro portugués en 2017. Pero allí solo jugó ocho encuentros y marcó un gol. Tras su poca participación, volvió al fútbol argentino para vestir los colores de Aldosivi (ya había tenido un buen paso por Tigre) y retornó al nivel que se le conoció ante de su paso al Viejo Continente.

Sin embargo, llegó la pandemia del coronavirus . El fútbol paró y a Sebastián Rincón se le venció el préstamo. “Me puse a buscar opciones para seguir activo, pero el momento económico de los clubes y el hecho de que Victoria no aceptó hacerse cargo de una parte de mi sueldo en una nueva cesión, me tuvo parado por diez meses”, le confesó a GolCaracol.com.

¿Qué ha sido de la vida de Sebastián Rincón?

“Esta pandemia afectó mucho a todo el mundo. En mi caso, que estaba teniendo una buena temporada con Aldosivi, me complicó de manera especial. Quería seguir mejorando mis actuaciones y llegar a un gran momento. Pero bueno, ya estamos en la recta final para la culminación del contrato con Vitoria. Ya firmé el acuerdo, lo autentiqué, se lo di a mi representante y es cuestión de días”.

¿Tiene propuestas?

“Hubo conversaciones con equipos de Colombia, pero nada concreto. También de Argentina, a donde me gustaría volver porque es una liga que ya conozco y a donde llegaría a hacer una pretemporada que estoy necesitando en estos momentos. Sin embargo, no me gusta hablar hasta que no sea algo seguro. Pero yo sé y necesito volver a estar en el radar”.

¿Cómo se ha preparado durante estos meses?

“Estoy en Cali y formamos un grupo de jugadores como ‘Coco’ Perea, José ‘Trencito’ Valencia , Cristian Higuita, Kevin Balanta, Johan Arango Félix Micolta, Jefferson Cuero, y entre otros; que están en mi misma posición. Es un grupo competitivo que te motiva y te ayuda a entrar de la mejor manera en cualquier club”.

¿Cuál fue el momento más duro en este tiempo?

“Uno siempre está acostumbrado a jugar y a estar haciendo una pretemporada por estas fechas. Pero yo intento siempre ser positivo, seguir trabajando para cuando me toqué llegar a un club, poder estar bien preparado. Siento que son experiencias que me trajo aprendizajes. Pude volver a compartir con mi familia y pasar fechas especiales; algo que antes no podía hacer”.

¿Qué le ha dicho Freddy, su papá?

“Siempre palabras de apoyo, él y la familia. Que tengo que seguir trabajando. No bajar los brazos porque en cualquier momento me puede llegar una oportunidad. Me dice que el fútbol a uno le puede cambiar la vida en seis meses”.

¿Se sintió menospreciado por Vitoria Guimaraes?

“Siento que Vitoria no me dio las oportunidades que pensé que me iba a dar. Pienso que no me valoraron. Es un club grande de Portugal, donde no esperan a nadie. Por ahí pude dar muchísimo más de lo que di, pero no me dieron la posibilidad y así es el fútbol”.

