Sebastián Villa: “No me dijeron de una sanción en Boca Juniors, me preparo para estar”

Sebastián Villa no ha tenido un buen 2020, desde que su expareja Daniela Cortés lo denunció, algo que le ha costado en su vida profesional.

Con Jorge Carrascal y Santos Borré, River Plate busca clasificarse a los octavos de Libertadores

De hecho, en el regreso del fútbol tras la pandemia del coronavirus, el antioqueño no ha sido tenido en cuenta en Boca Juniors para los partidos de Copa Libertadores.

"Siempre me he preparado para estar, soy un gran profesional. No estoy en la lista pero trabajo de la mejor manera. Quiero mandarles un saludo a todos los hinchas, siempre he sido un guerrero y me preparo de la mejor manera, siempre soy un profesional", dijo de entrada en charla con ‘TyC Sports’.

Federico Valverde: “Me gusta darlo todo, mi función es correr hasta que no puedo con las piernas”

Además, cuando le preguntaron si era cierto que lo sancionaron el club mientras soluciona su problema judicial, afirmó que “a mí ni me avisaron ni me dijeron de ninguna sanción ni nada. Me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico. Quiero estar, estoy contento con la gente por el apoyo, muy agradecido. El día que me toque voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho".