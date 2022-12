“Sebastián Villa acá es la víctima, le perdonó varias cosas por amor a Daniela Cortés”

Martín Apolo, representante legal del jugador de Boca Juniors, aseguró que por parte de su defendido nunca hubo alguna agresión física y que el colombiano lo único que quiere es sacar a la luz pública la verdad.

Después de conocerse algunas pruebas que presentó la defensa de Sebastián Villa en la causa legal que sostiene con Daniela Cortés, su expareja que lo denunció por violencia de género; el abogado del futbolista ‘cafetero’ habló este viernes con ‘TyC Sports’.

Publicidad

Martín Apolo sostuvo que la denuncia por extorsión, que presentó Villa en contra de Cortés, no fue “ninguna contradenuncia. A mí me contactan los representantes de Sebastián después del video que publicó Cortés en sus redes sociales. Me entrevisté con el jugador, quien me comentó todo su contexto y la verdad de la situación. Según lo que me planteó, hay un hecho delictivo muy grave en contra de él”.

Vieri, en exclusiva: la verdad sobre el Atlético de Madrid, las polémicas y un futuro como DT

De esta manera, el representante legal del jugador de Boca Juniors, reiteró que su apoderado sostuvo una relación conflictiva con Cortés, pero que en ningún momento la agredió físicamente. Por el contrario, sí fue víctima de amenazas y represalias.

Villa es la víctima: “Ha sido extorsionado en reiteradas ocasiones con sumas millonarias, a cambio de no difamarlo. Por lo que le sugiero denunciar el hecho. Él ha sido víctima y ella cometió un delito. Tiene que demostrar las pruebas que dice ante la justicia, en vez de mediatizar el asunto. Las redes sociales no son las que dictaminan quién es culpable o no, es la justicia.

Publicidad

Las difamaciones: “Nunca le produjo lesiones. Ella le decía que se iba a golpear y a decir públicamente que él la había lastimado. La supuesta pérdida del embarazo no está en la causa. Daniel Cortés nunca estuvo embarazada. Es un poco más de lo mismo, estamos ya en una vorágine de mentiras de las que ella ya no se puede salir”.

Una relación conflictiva: “Él le perdonó varias cosas por amor. La denunció apenas pudo salir de esta situación. Era una relación muy tormentosa. En un año y medio, la mitad del tiempo mantuvieron distanciados. Ni siquiera vivían juntos”.

Publicidad

"Falcao García es uno de los mejores en la historia de Colombia, lleva 15 años demostrándolo"

Posible arreglo económico: “No existe mediación penal en asuntos de violencia de género. La ley no autoriza retirar la denuncia. El interés de la otra parte solo es económico. Mientras que Villa lo único que quiere es llegar a la verdad y esto se logra con los procesos judiciales en los que estamos. No tengo ninguna duda que esto lo vamos a probar”.

¿Cómo está Villa?: “Muy preocupado y con ganas de que se sepa a verdad. Ha sido un golpe muy duro. Lo ha afectado de muchas maneras. No está bien, pero tiene confianza que esto lo va a fortalecer, ya que es un problema en el que injustamente está metido”.

Su situación deportiva: “Boca Juniors aún no tomó ninguna determinación, simplemente me preguntaron los pormenores de la situación y en definitiva no tuve ninguna respuesta de ellos. Pero obviamente sí están interesados en el asunto y en la solución de la problemática. No es a mí al que Boca le deba dar razones de lo que va a hacer con Villa”.

Publicidad