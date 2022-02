Sebastián Villa, aclamado en Argentina: figura del fútbol mundial elogió al colombiano

Sebastián Villa se sigue destacando en el fútbol argentino: el colombiano fue uno de los hombres más destacados en la victoria de Boca Juniors sobre Rosario Central, en la tarde del pasado domingo.

Su rendimiento ya no sorprende y en el juego contra los rosarinos no fue la excepción. Su buena actuación no solo generó elogios en los medios de ese país, sino también de una figura del balompié mundial.

Robert Pirés, quien fuera campeón del mundo con Francia en 1998, se encuentra en el sur del continente y presenció el duelo de los 'xeneizes' frente a los 'canallas'.

Tras finalizar el partido, el francés se refirió al equipo dirigido por Sebastián Battaglia, pero hizo énfasis en el exTolima.

"A mí me gusta, como a mucha gente, Villa. Tiene mucha habilidad, mucha velocidad y un juego que puede marcar la diferencia", afirmó el ex futbolista.