Sebastián Villa, al ataque: rechazó las sanciones de la dirigencia de Boca Juniors

La semana ha estado movida en la relación turbulenta que tienen los directivos de Boca Juniors y el delantero Sebastián Villa, quien se mostró adverso a la negativa del club de transferirlo al Brujas, de Bélgica, y posteriormente se marchó a Medellín a atender asuntos relacionados con un quebranto de salud de su señora madre.

Y es que el jugador colombiano recibió hace un par de días una noticia relacionada con una sanción económica y de suspensión de sus actividades normales por sus ausencias en su trabajo.

"Niego y rechazo la ausencia injustificada que Ud. invoca. Informé a Uds. De manera detallada y específica las razones de mis ausencias, que ya habían sido oportunamente informadas al Cuerpo Técnico y al Consejo de Fútbol. A todo evento se las reitero en la presente: El 27 de julio de 2021, fui informado que la enfermedad cardíaca que padece mi madre se agravó y que requiere de una intervención quirúrgica", detalló el futbolista en una misiva dirigida a Jorge Amor Ameal, presidente de Boca.

"La sanción que me impone no fue advertida en comunicaciones anteriores, donde no se mencionaba la misma como eventual consecuencia, circunstancia que impide su imposición en base al principio de la buena fe y la doctrina de los actos propios", se leyó en otro de los apartados.

Sebastián Villa finalizó e indicó que "esperando haber dejado aclarada la situación a la espera de continuar con mi contrato de la manera más fructífera para las partes y agradeciendo anticipadamente su comprensión, respondo y rechazo formalmente su comunicación y los saludo cordialmente".