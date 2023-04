Sebastián Villa buscaría irse de Boca Juniors a mitad de año y ya tendría armada su estrategia

Sebastián Villa es uno de los destacados futbolistas de la Liga de Argentina y pese a que Boca Juniors no vive un buen presente en el torneo local, el extremo antioqueño vislumbra por su rendimiento en las canchas. No obstante, pese a ello, el futuro del exDeportes Tolima no estaría en las toldas del 'azul y oro' y todo se debería por los líos extradeportivos que afronta el colombiano: un juicio por supuesto maltrato y abuso sexual y otra denuncia por el mismo caso.

Según revela el medio deportivo 'Olé' en su página web, el porvenir de Villa Cano estaría en la Liga de Arabia Saudita, no afirma cuál sería el equipo, pero últimamente en el país árabe han arribado un centenar de estrellas, empezando por Cristiano Ronaldo, quien milita en el Al Nassr.

"Sebastián Villa es el mejor jugador del fútbol argentino, desde hace dos años y medio", eso lo dijo Juan Román Riquelme, vicepresidente del 'xeneize' en el 2022. Y el pensamiento por parte del exjugador del Villarreal no ha cambiado, como lo manifiesta 'Olé' en su informe, pero el extremo 'cafetero' puede que cambie de rumbos en junio.

"A pesar del dubitativo presente de Boca, el vicepresidente repitió su pensamiento hace unos pocos días. Sin embargo, el futuro del colombiano parecería estar lejos de La Bombonera: por el juicio que afronta contra su expareja, Daniela Cortés, sumado a la resistencia que tiene por parte de varios hinchas, el extremo de 26 años no vería con malos ojos mudarse en junio. ¿A dónde? En las últimas horas trascendió un acercamiento desde Arabia Saudita", es lo que se lee en 'Olé'.

Eso sí, su eventual salida de Boca Juniors, dependerá de cómo termine el juicio que enfrenta, además de la resolución del otra denuncia que interpuso Rocío Roldán por posible abuso sexual.

"La oferta en cuestión viene de tiempo atrás, y si bien no se sabe el nombre del poderoso equipo de Medio Oriente que estaría tras sus pasos, la propuesta estaría sobre la mesa", complementó 'Olé', que también reveló cuál sería la estrategia a seguir para Villa.

Lo cierto es que el habilidoso futbolista de 26 años mantiene contrato con el plantel 'xeneize' hasta diciembre de 2024 y según confirma 'Olé', el colombiano por "buscaría acercarle la mejor oferta posible para que lo venda". Y aviso que "en cuanto a lo legal", Sebastián Villa "pediría una cautelar por permiso de trabajo, con el compromiso de estar a disposición de la Justicia".

Pero a su vez agrega que en caso de que éste último pedido no se concrete, el abogado de Villa, "Martín Apolo elevaría un reclamo ante la FIFA para que lo autoricen a jugar (trabajar, en términos legales) hasta una condena firme. Eso sí, debería dilatar lo máximo posible la resolución del juicio".

Así las cosas, habrá que esperar si Sebastián Villa continúa en Boca Juniors para la siguiente temporada, ahora que el 'azul y oro' es dirigido por Jorge Almirón.