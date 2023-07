"Sebastián Villa debe jugar con Boca Juniors, aún no está condenado; el que lo relegó es un 'burro'"

El arribo de Sebastián Villa nuevamente a Argentina para incorporarse a Boca Juniors, independiente a su actual presente judicial, ha generado diversas opiniones y versiones en el entorno 'xeneize'. Una de ellas es la de Rafael Di Zeo, futuro candidato a la presidencia del conjunto argentino, quien afirmó que "el colombiano tiene que seguir jugando hasta que la sentencia en su contra se firme".

En charla con 'Pintado de azul y oro', el líder de la 'barra 12', una de las más importantes de Boca, se refirió al tema de Sebastián Villa 'sin pelos en la lengua', afirmando que el extremo antioqueño es el mejor jugador que tiene el club hoy por hoy.

"Él debería jugar. Tendría que jugar porque no está condenado. Hasta que no quede firme por casación, no está condenado y todo juicio que le hace a Boca se lo va a ganar", indicó inicialmente Di Zeo, quien también le 'tiró' con todo al club 'azul y oro' por la decisión con el futbolista de nuestro país.

"El que tomó la decisión en Boca no sabe nada, es un 'burro' o se dejó llevar por los medios, tira el patrimonio de Boca a la basura", agregó Rafael Di Zeo.

Sumado a eso, Rafael expresó su verdadera intención de ingresar a un cargo administrativo dentro del club, del cual es fanático y acompaña desde hace años de su vida. "Me estoy preparando de la misma forma que se están preparando todos. Mauricio Macri cuando llegó no tenía idea de lo que era ser presidente, y yo vengo aprendiendo desde los 16 años", comentó Di Zeo.

"Ser presidente, 'vice' o lo que sea es otra cosa. Teniendo en mente que tenés que hacer lo mejor para Boca. Después te tenés que rodear bien. Pero tiene que ser gente que sepa del club, que entienda a la gente de Boca. El hincha de Boca es distinto, hay que saber manejarlo, es muy pasional. Es distinto. Tengo muchos amigos, empresarios, que me están ayudando y me van a seguir ayudando", complementó el argentino.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Villa en Boca Juniors?

Luego de varias temporadas vistiendo la camisa 'azul y oro' del 'xeneize', el futbolista colombiano ya suma un total de 172 encuentros disputados, en los que ha marcado un total de 29 goles y 33 asistencias, además de los varios títulos que logró.

El último gol que Villa marcó con Boca Juniors se remonta al 4 de mayo de 2023, frente a Colo Colo de Chile, por la tercera jornada del grupo F en la Copa Libertadores.