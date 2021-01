Sebastián Villa, en el 'ojo del huracán': lo critican por un video luego de la eliminación de Boca

Sebastián Villa ha tenido un año con muchos altibajos, primero su problema con su expareja que lo obligó a apartarse de Boca Juniors durante unas semanas, luego llegó Miguel Ángel Russo y le dio una nueva oportunidad al colombiano, quien no tuvo el mejor nivel cuando más se le necesitó.

Desde Argentina ya empiezan a especular con la salida de algunos colombianos de Boca Juniors

Ahora, al exTolima lo critican fuertemente por un video que se subió a Instagram donde se le ve bailando y festejando el cumpleaños de una persona allegada a él, esto luego de perder duramente en las semifinales de la Copa Libertadores, contra Santos.

La cumpleañera era la modelo Macarena Gastaldo y lo que enoja a todos los hinchas del 'xeneize' es la felicidad y tranquilidad que denota el atacante colombiano, tras una humillante presentación en Brasil.

‘Chicho’ Serna: “La patada que tiró Frank Fabra no es tener huevos, es una irresponsabilidad”

"Apenas 24 horas, Sebastián Villa está en un cumple. Ya nos dimos cuenta que algunos no sienten la camiseta, pero no se pongan a publicar porque no tienen idea del dolor que siente el hincha, no entienden lo que es Boca", se lee en uno de las criticas al antioqueño.

Publicidad