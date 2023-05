Sebastián Villa enfrenta juicio y exjugador de Boca Juniors pidió su salida del club si es culpable

Sebastián Villa enfrenta un juicio por abuso sexual y violencia de género en Argentina luego de la denuncia que realizó su expareja Daniela Cortés. El extremo colombiano ha estado en el ojo del huracán desde ese momento y en el país del sur del continente las críticas hacia el antioqueño no han faltado, muchos exjugadores del 'xeneize' le dan 'con toda' al número 22 y uno de ellos ha sido Lucas Castromán.

El excentrocampista del 'azul y oro' no dudó en referirse en las últimas horas sobre los asuntos exfutbolísticos de Villa Cano. Castromán no dudó en afirmar que el talentoso futbolista de nuestro país debe tener su castigo.

"Es complejo, es complejo, no me gustaría estar en ese lugar. Si una persona es culpable de algo tan tremendo como es el abuso, como es el tema de su acusación... Si me lo preguntas a mí, yo lo tendría que desvincular de mi trabajo, no podría estar con una persona que fue declarada culpable de algo que estamos todos en contra como es el abuso de poder y un montón de situaciones", dijo el otrora deportista de 42 años a 'Boca de Selección (AM Del Plata)'.

Y en la charla con el medio anteriormente citado, Castromán siguió hablando del tema Sebastián Villa, quien para el fiscal de causa que lleva su caso de violencia de género y abuso pidió una condena de dos años y tres meses de prisión.

"Siempre lo que priorizaría como dirigente es a la institución, por más calidad de jugador, por más prioridades que uno le quiera dar al futbolista, siempre se tiene que priorizar a la institución. Y una institución como Boca no debería permitir de acá en adelante cualquier falta de respeto de cualquiera de sus jugadores", agregó Lucas Castromán.

Pero todo no paró allí, ya que Lucas Castromán le siguió 'tirando dardos' al exjugador del Deportes Tolima: "En este caso le toca a Villa. No sé la causa, no estoy empapado en el tema, pero bueno si hay una sentencia desfavorable para él creo que Boca tendría que tomar cartas en el asunto. Lo haría yo con cualquier persona que me toque estar trabajando".

Por último, exvolante oriundo de Luján manifestó que también debería haber un acompañamiento hacia el colombiano, "no habría que abandonarlo, no hay que dejarlo solo y tratar de ayudarlo en lo que se pueda en este caso. Tratar de que si él realmente fue culpable y hay un arrepentimiento, yo soy de las personas que dan oportunidades de reivindicarse y de tratar de cambiar".