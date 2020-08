Sebastián Villa, entre los equipos que lo quieren y el aumento salarial en Boca Juniors

El extremo colombiano Sebastián Villa es la figura mediática de Boca Juniors. Pese a estar en plena pandemia del coronavirus y en medio de un proceso judicial por violencia de género, este sábado solamente se habló de los equipos internacionales que lo pretenden y de la firma de la paz con la dirigencia del club azul y oro.

Así las cosas, el diario 'Olé' hizo la radiografía de lo sucedido en las últimas horas con Villa, quien al parecer saldrá bien librado y beneficiado de todo este tema que lo tiene en el medio y en el que se han presentado diferentes situaciones.

Es evidente que por el antioqueño existió y existe un interés grande de Atlético Mineiro, que puso sobre la mesa un millón de dólares para tratar de convencer a Boca de un préstamo. Adicionalmente, Los Ángeles Galaxy, de la MLS, y hasta Sporting de Portugal también han preguntado insistentemente por Villa.

"Boca no lo quiere prestar”, fue nuevamente la respuesta. Pero esta vez la dirigencia xeneize comprendió la situación, que el jugador no tenía problemas en quedarse pero que necesitaba un aumento. “Ganás dos pesos y podés pasar a ganar 20, pero no quiero que te vayas", fue la propuesta de los directivos boquenses para el colombiano.

"Y así dieron lugar a las negociaciones para retener a Villa con una sonrisa. “Todo va mejorar, se lo hicimos saber. Hay buena relación y diálogo”, agregaron, una semana después de que todo estuviera mal", finalizó 'Olé', dejando en claro que Sebastián Villa se salió con su cometido y tendrá un sueldo mejor, tal y como lo venía pidiendo.