Sebastián Villa, entre ser "la gran estrella" de Boca y "el jugador más díscolo" del plantel

A Sebastián Villa lo definen de dos maneras, en el diario 'Olé': "Es posiblemente la gran estrella de este plantel de Boca" y "es también el jugador más díscolo de este plantel de Boca".

Del jugador colombiano siguen hablando en estos días, cuando se encuentra de vacaciones en nuestro país, disfrutando con sus familiares y amigos más allegados.

"Villa estaba de vacaciones junto a un grupo de amigos entre los que se encontraba uno de sus representantes, en Cartagena, cuando en un momento de descanso se puso a ver las noticias que llegaban desde Argentina y se enteró de que supuestamente el pase al Dinamo Moscú estaba casi cerrado y que su ciclo en Boca había terminado. Fue una sorpresa, según hicieron saber a Olé", agregaron en el medio citado anteriormente.

Por el momento, el exjugador de Deportes Tolima no tiene definido su futuro. "No recibió más noticias, salvo algunos indicios sobre la chance de Rusia y un contrato por cuatro años, por lo cual hoy siente que no tiene ninguna camiseta puesta, que está en un limbo entre Boca y el destino que le encuentre el Consejo de Fútbol. Volverá a Buenos Aires y esperará", concluyeron en la nota.

La pretemporada de Boca Juniors iniciará el lunes 3 de enero y, en 'Olé', no se atrevieron a afirmar si estará Sebastián Villa presente.