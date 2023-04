Sebastián Villa, entre un juicio y el partido Boca Juniors vs Pereira: ¿jugará en Copa Libertadores?

Independiente a estar convocado por parte de Jorge Almirón, entrenador de Boca Juniors, de cara al duelo por Copa Libertadores frente al Deportivo Pereira; Sebastián Villa no estaría en planes para aparecer dentro del onceno titular ‘Xeneize’, luego de ausentarse en la práctica previo al duelo, debido a los juicios que lo ha obligado a presentarse a la justicia argentina este lunes y martes.

Las denuncias en su contra por violencia de género, de quien era su expareja sentimental: Daniela Cortés, generó gran revuelo dentro del plano local, que lo señaló a Villa de golpearla e intentar abusar sexualmente de ella; esto en el año 2020.

Frente a estas graves denuncias, que se viralizaron rápidamente a través de redes sociales, Boca Juniors respaldó al extremo colombiano desde el momento en que se le acusó, por lo que siguió jugando con normalidad en competencias locales e internacionales con la camisa ‘Xeneize’.

Tanto así que Sebastián se logró consolidar y reafirmar como uno de los importantes dentro del equipo, así como también lo ha destacado Juan Rompan Riquelme, actual vicepresidente de la institución ‘azul y oro’; que en varias entrevistas afirma contundentemente que el ‘cafetero’ es el mejor jugador del fútbol argentino.

Años después, esas denuncias llegaron al plano judicial, hecho que obliga a Sebastián Villa a asistir a los juicios para entregar sus declaraciones y aclarar la situación frente a la justicia argentina, quien definirá la inocencia o culpabilidad del jugador.

Justamente, la cita a estos juicios han tenido lugar durante el transcurso de esta semana, con una larga jornada en el juzgado el pasado lunes, que se extenderá hasta este martes y miércoles; mismos días en los que Boca Juniors tiene un crucial duelo por la Copa Libertadores.

Sin embargo, así como en los años pasados, el club ha mostrado su gran respaldo al colombiano, quien, a pesar de sus compromisos legales, apareció dentro de la lista de convocados para enfrentar a Deportivo Pereira este 18 de abril en el estadio la Bombonera

De todas maneras, según informó el diario argentino ‘TyC Sports’ en las últimas horas, Jorge Almirón no tendría en planes al ‘cafetero’ desde el ‘vamos’, debido a su ausencia a los entrenamientos por su presencia en los juicios, pero su presencia en el banquillo tampoco estaría asegurada, siendo su incorporación al grupo una incógnita por su situación actual.

“Almirón probó con Darío Benedetto, Miguel Merentiel y Norberto Briasco, ya que Villa no estuvo como consecuencia de su situación judicial y todavía no se sabe si concentrará, más allá de que aparece entre los citados”, citó el portal, que además anunció el que sería el posible once titular contra Pereira, con el ‘colombiano excluido de este.

Así como lo publicó ‘TyC Sports’, Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Miguel Merentiel serían los elegidos por Almirón para enfrentar a Deportivo Pereira en Copa Libertadores.