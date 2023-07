Sebastián Villa entrena diferencia en la sede de Boca Juniors: aún no se define su futuro deportivo

Sebastián Villa volvió hace algunos días a Argentina, pero no se han conocido muchas fotos de él en sus días en el país. Pero recientemente el propio futbolista se dejó ver en redes sociales, con la indumentaria de Boca Juniors.

Eso no pasó desapercibido en la prensa y por eso en ‘TyC Sports’ detallaron lo que mostró el colombiano, junto a otro delantero sudamericano, que tampoco está siendo tenido en cuenta.

“Sebastián Villa y Jan Hurtado, diferenciados en el Boca Predio El delantero colombiano publicó una foto junto a su compañero venezolano, con quien entrena apartado en Ezeiza a la espera de que el Xeneize le encuentre un destino a ambos”, señaló de entrada el citado medio.

Luego de eso, volvieron a contar cómo está la situación del antioqueño, tras ser condenado por las amenazas a su expareja Daniela Cortés.

“Sucede que luego de haber sido condenado a prisión condicional por "amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas" contra Daniela Cortés, Villa se fue a su país y buscó quedar en libertad de acción por medio de una carta documento que envió alegando que si no era reincorporado en los próximos días se consideraría libre”, detallaron.

Y aunque estaba en Medellín, junto a su familia, algunos ‘toma y dame’ con el club de Buenos Aires, lo hicieron volver a Argentina.

“En el Xeneize siempre esgrimieron que en ningún momento le impidieron al jugador que siguiera entrenándose y que, en tanto, la decisión de retirar su cosas del predio e irse rumbo a Colombia -donde se lo vio trabajando bajo las órdenes de un preparador físico- fue suya. Por eso, expusieron esto en la Justicia y le respondieron a Villa intimándolo a que se presentara nuevamente en Ezeiza, a la espera de encontrarle un nuevo club”, agregaron.

🔷🔶 ¡VILLA Y HURTADO, JUNTOS EN BOCA!



El colombiano y el venezolano se mostraron juntos en el predio de Ezeiza. Uno no será tenido en cuenta por su condena judicial mientras que el otro regresó de su préstamo y la idea del club es volver a cederlo o venderlo pic.twitter.com/2gRnuZHZCj — Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2023

En el citado medio, por otro lado, se refirieron al jugador que acompaña a Villa en la reciente foto en redes sociales, el venezolano Jan Hurtado, quien ha sonado para un club en el balompié colombiano.

“Hurtado regresó de su préstamo de Bragantino de Brasil y desde Boca quieren transferirlo para liberar un cupo de extranjero. Lo cierto es que el atacante de 23 años rechazó recientemente una oferta del Deportivo Pereira de Colombia para pasar a préstamo y por ahora seguirá entrenando en el Xeneize aunque corra desde atrás”, finalizaron.

Aún no se sabe qué será del futuro deportivo de Sebastián Villa, ya que ofertas no llegan por montón, y por sus problemas legales, no es fácil que desde Europa lo busquen.