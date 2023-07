Sebastián Villa, envuelto en una nueva novela con Boca Juniors: ¿Se va o se queda en el 'xeneize'?

Tras anunciarse, a comienzos de junio, que el delantero colombiano Sebastián Villa era culpable por violencia de genero, amenazas coactivas y lesiones leves agravadas contra su expareja, su futuro en Boca dio un rotundo giro. Sin embargo, frente a las diferentes presiones que el colombiano le puso al 'azul y oro', el club terminó incorporándolo nuevamente a los entrenamientos, eso sí, sin cabida ni oportunidad para la competencia oficial por su presente judicial.

Ahora, nuevamente hay una disputa y fricción entre la institución y el jugador, que no sería la primera vez que se da, pues, cabe resaltar que en 2021, Sebastián Villa no se presentó a los entrenamientos del club mientras esperaba definir su futuro, que parecía estar en el Brujas de Bélgica. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y, a pesar de que el jugador le solicitó a la directiva que lo dejaran salir en ese periodo de transferencias, la negativa del club argentino se dio porque, al parecer, la oferta recibida por sus derechos no fue suficiente.

Ahora, todo parece indicar que Arabia Saudita sería su nuevo destino. El jugador, quien fue sondeado hace unos días por un club desde territorio asiático, ahora se prepara para redactar una nueva carta con intenciones, en la que le exige a Boca volver a practicar con el equipo y poder jugar partidos. Además, señalaría que si la situación no cambia, se podrá considerar como jugador libre. En cualquier caso, la posición del club seguiría siendo la misma que han tenido durante mucho tiempo: no ser convocado por Jorge Almirón hasta comprobar su inocencia en los juzgados.

"Un club de la liga de Arabia Saudita preguntó condiciones por el colombiano hace poco pero por ahora quedó solo en una consulta y no hubo ofrecimientos. Lo cierto es que el fútbol árabe es un destino muy probable ya que las ligas de Medio Oriente tienen menos restricciones que otras para contratar futbolistas condenados por violencia de genero en primera instancia", , indicó el reconocido portal argentino 'TyC Sports', quien detalló la real situación del jugador colombiano con el 'azul y oro'.

Publicidad

Además de eso, el medio argentino detalló que Sebastián deberá trabajar fuertemente para demostrar su inocencia: "Pese a que fue declarado culpable, la pena, que deberá ser ratificada, es excarcelable si cumple una serie de condiciones, por lo que Villa no tendría problemas en emigrar a otro país para seguir trabajando si la Justicia se lo permite".

Sebastián Villa y Frank Fabra fueron titulares con Boca Juniors, en el 1-0 final contra Tigre. Foto: AFP.

Por ahora, el delantero colombiano de 27 años se entrena diferenciado del grupo, mientras el club 'azul y oro' le busca club para liberar un cupo de extranjero de cara a la posible llegada de Edinson Cavani, quien recientemente espera poder desvincularse del Valencia CF, club con el que tiene contrato hasta 2024.