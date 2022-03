"Sebastián Villa es parecido a Willington Ortiz y a Luis Díaz": elogios para el jugador de Boca

Sebastián Villa fue el gran protagonista de la victoria de Boca Juniors en el Superclásico frente a River Plate, marcando el único gol de los 'xeneizes' en el estadio Monumental, y uno de sus primeros entrenadores, Víctor Espinosa, habló sobre la trayectoria del jugador colombiano en una entrevista para 'Súper Deportivo Radio'.

"Creo que en la vida siempre hay que perdonar. Todos merecemos una segunda oportunidad y Sebastián la merece. Debemos apoyarlo para que él salga adelante y Boca también. Cuando hizo el gol Sebastián, recordé su lucha y sacrificio diaria por ser jugador profesional. Cuando sucede esto me doy cuenta que uno no se equivocó con él y se que puede dar más", declaró 'Kaiser'.

También resaltó la relación que tiene con Villa, que aún no ha olvidado sus primeros pasos: "Siempre me dice: 'profe me acuerdo cuando usted me dijo que tenía que defender y atacar' ese es el fútbol actual. Sebastián tiene ese sacrificio que lo adquirió en Boca. Yo le decía que tenía la chance de sacar a su familia adelante, pero que todo tenía un precio: el sacrificio, lucha y trabajo"

El 'Káiser' comparó las habilidades del jugador 'xeneize' con las de otros futbolistas colombianos: "Sebastián Villa es parecido a Willington Ortíz. Es un parecido a Luis Díaz".

Espinosa, también mandó un mensaje al futbolista colombiano, que deberá mejorar bastante a pesar del gol convertido a River Plate.

"El hincha de Boca debe estar contento con él, pero Sebastián deberá entender que mañana deberá hacer otro gol y correr más. A Villa lo veo más maduro, contento y entusiasmado. El ser humano va madurando, fue aprendiendo a ser lo que debe ser profesional. Si yo fuera hincha de Boca lo perdonaría a Sebastián. Todos merecemos una nueva oportunidad. Lo va a terminar enamorando al hincha de Boca, pero para eso tiene que hacer más y olvidarse de lo que hizo. Le pido al hincha de Boca que le de una nueva oportunidad, se la merece", añadió.

Para concluir, analizó el duelo entre 'millonarios' y 'xeneizes', jugado en el estadio Monumental: "Fue un clásico bravo y ganarle a River, en su cancha, y que el gol lo haga Sebastián Villa, no es para cualquier jugador. Su mejor decisión fue quedarse en Boca. Fue un acierto. Boca le dio muchas oportunidades y Sebastián tiene que demostrar y devolver esa confianza y lo está haciendo porque está demostrando que puede jugar en Boca y en cualquier parte del mundo. Por ahora, quedarse en Boca fue lo mejor, fue su mejor decisión en este último tiempo. Acá lo mas importante no es lo que decida Riquelme. Lo mas importante que a Villa le den la oportunidad, y si el jugador sobresale es beneficioso para el club y para el jugador"