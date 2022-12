Sebastián Villa finalmente sí denunciará por extorsión a su expareja, Daniela Cortés

El futbolista colombiano de Boca Juniors debe responder en un proceso por violencia de género, en Argentina, que lo obligó a abandonar su domicilio.

Sebastián Villa fue denunciado por su pareja, Daniel Cortés, por violencia de género y de inmediato el jugador hizo una contra denuncia por extorsión.

Sin embargo, Villa no ratificó su acusación en dos oportunidades y parecía que ya no iba a hacerlo, pero según el diario ‘Olé’, este miércoles “el abogado Martín Apolo quedó con la fiscalía en ratificar el jueves la presentación de Villa e ir a fondo contra Cortés”.

“Las dudas con respecto a la ratificación tienen que ver con que Apolo solicitó la semana pasada por mail presentarse lo antes posible, y a pesar de que la fiscalía lo convocó para hacerlo el jueves después de la declaración de Cortés y luego reprogramaron para el lunes, nunca se presentó”, aseguró el medio argentino.

“En su presentación inicial, Villa dijo que "Daniela Cortés no paraba de agredirme verbalmente exigiendo sumas dinerarias que debía entregar tanto aquí como en Colombia, caso contrario arruinaría mi carrera como futbolista. Me pedía 50.000 dólares en Buenos Aires y 100.000 en Colombia, junto con pasaje en vuelo privado de repatriación, caso contrario se golpearía y me denunciaría por lesiones y violencia de genero”, agregó ‘Olé’.

Cabe recordar que la justicia argentino obligó al antioqueño a abandonar su domicilio, como una medida de protección para a víctima.

Así, habrá que esperar que ocurre con el proceso que enfrenta Villa por violencia de género en territorio argentino.

