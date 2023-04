Sebastián Villa jugó todo el segundo tiempo en Boca Juniors, que perdió en casa 0-1 con Estudiantes

En el estadio La Bombonera, Boca Juniors se vio sorprendido una vez más y cayó 0-1 con Estudiantes de la Plata. En el 'azul y oro', Frank Fabra no jugó por lesión y Sebastián Villa disputó toda la segunda parte y marcó diferencia en ataque, pero no fue suficiente.

En la primera parte, el partido careció de opciones de parte y parte, ninguno de los dos encontró los caminos para generar peligro en el arco contrario.

El conjunto 'azul y oro' lo intentó sobre todo por el costado izquierdo Valentín Barco, quien fue el encargado de suplir a Fabra. Por esa misma banda Óscar Romero quiso hacer daño, pero no lo consiguió.

Darío 'Pipa' Benedetto no tuvo una sola clara en la zona ofensiva y es que prácticamente no tuvo chances, la bola no le llegó la defensa del 'pincha' estuvo atenta a los cierres.

Fue así como ambas escuadras se fueron al descanso sin mostrar mucho fútbol y emparejados en el marcador.

El técnico Jorge Almirón se dio cuenta de las falencias en ataque de Boca Juniors y en el entretiempo decidió sacar a Merentiel y darle ingreso a Sebastián Villa.

En apenas un minuto de la segunda parte, el colombiano le dio otro ritmo y otra velocidad al equipo en los últimos tres cuartos de cancha.

Corridas con mucha rapidez, mano a mano efectivos y buenos centros fueron la principal carta a la cual le apostó Villa en ataque, pero sus compañeros no lograron cuajar buenas definiciones y la defensa de la visita también despejó de buena manera las pelotas que el exTolima puso en el área.

Sobre los 70 minutos vino una reacción de Estudiantes y el 'azul y oro' se defendió bien, pero Villa se perdió en la zona ofensiva, dejando así de ser tan incisivo y tan desequilibrante.

El 'Pincha' insistió y 85' encontró el premio. Fernando Zuqui lanzó un centro y Mauricio Boselli hizo un gol soñado. El delantero se alzó por los aires y ejecutó un 'tijera' perfecta que al arquero Sergio 'Chiquito' Romero apenas pudo rozar.

Este tanto fue un mazazo para Boca que no se recuperó del golpe y sumó una nueva derrota en la Liga de Argentina. Con este resultado, los del Bombonera sigue en la casilla 18 con 14 puntos mientras que Estudiantes es séptimo con 18 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido del equipo 'xeneize' será el martes 18 de abril frente al Deportivo Pereira (COL) por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.