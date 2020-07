Sebastián Villa, junto a sus amigos en plena cuarentena en Argentina: más ruido en Boca Juniors

Pese a no estar jugando en la actualidad por el receso de la Liga de Argentina obligado por la pandemia del coronavirus, el jugador colombiano Sebastián Villa volvió a generar polémica cercana a Boca Juniors. Y la prensa le dio trascendencia al tema.

Resulta que el antioqueño apareció en fotos en redes sociales junto a su compañero Carlos Zambrano y con otro amigo, pese a la cuarentena obligada en Buenos Aires con el fin de darle manejo a la curva de contagio del Covid-19.

"Además de la prohibición que existe para juntarse en este tiempo de aislamiento social obligatorio (algo no menor), la imagen no cayó nada bien. Porque el colombiano insiste en una exposición pública que en el club no quieren más. De hecho, es algo que Riquelme, quien no es afecto a las redes sociales, no comparte para nada: la exhibición de situaciones porque sí", escribió 'Olé'.

En la misma nota también se refirieron a un malestar de Sebastián Villa por la oferta desestimada por su club, ante el interés de Atlético Mineiro, de Brasil, que lo quería a préstamo y que le hizo un jugoso ofrecimiento para su contrato.

No hay que olvidar que el colombiano se encuentra involucrado desde finales de marzo pasado en un caso judicial por violencia de género que denunció Daniela Cortés, su exnovia y que lo ha tenido frecuentemente sonando en los medios argentinos y con repercusión en Colombia.

Es evidente que el presente de Sebastián Villa no es bueno, más allá de las canchas y cuando el balón ha dejado de rodar.