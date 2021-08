Sebastián Villa le dejó una carta a Boca Juniors y el club piensa en tomar medidas más fuertes

Sigue la polémica relacionada con Sebastián Villa y Boca Juniors. Y este lunes se conoció nueva información de este caso.

Cabe recordar que el futbolista antioqueño tomó sus cosas y no ha ido a entrenar durante más de una semana, presionando para que el club ‘xeneize’ aceptara la oferta del Brujas, de Bélgica.

Pero este lunes, Diego Monroy, periodista de ‘ESPN’ y que cubre todo lo relacionado con Boca Juniors, dio detalles de las últimas noticias sobre la polémica.

“Villa se fue a Colombia y le dejó una carta a Boca explicando las razones por las que se iba, problemas de salud con su mamá y que quiere estar cerca a ella, y que por esos mismos problemas es por los que se ausentó a los entrenamientos”, afirmó de entrada.

Además, se refirió a las medidas drásticas que estaría pensando en tomar el club argentino con el delantero colombiano.

“Esa licencia según el jugador la pide hasta el 13 de agosto, Boca todavía no contestó, no es que haya pedido permiso, él se fue. Me dicen que Boca está preparando la respuesta, intimándolo a que se presente a entrenar, y esto si no esta definido, que podría comunicarle que serían descontados o multado esos días que se ausentó al club”, finalizó.