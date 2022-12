Sebastián Villa: "Me dolió mucho no haber estado con Colombia en la Copa América"

El atacante colombiano habló sobre su ausencia en el certamen internacional, pero fue autocrítico y dijo que seguirá trabajando para “mejorar e ir a la Eliminatoria”.

Sebastián Villa goza de un buen momento en Boca Juniors, su velocidad y desequilibrio lo han hecho destacarse. Sin embargo, no le alcanzó para poder estar en la Copa América con la Selección Colombia, algo a lo que se refirió en atención a medios.

El atacante antioqueño señaló, en declaraciones recogidas por ‘TyC Sports’, que su ausencia en el certamen "lo tomé tranquilo, pero me dolió mucho porque me veía ahí, pero me tengo que evaluar y pensar qué me faltó para estar; ahora tengo que mejorar e ir a la Eliminatoria".

Por otra parte, Villa habló de su presente en el elenco ‘xeneize’ y su disputa por el puesto de titular con Cristian Pavón.

"Somos un grupo y el que esté mejor va a jugar, él es un grandísimo jugador. Tengo la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico, vengo haciendo las cosas bien y pudiendo cumplir. El técnico me pidió que tenga movilidad para abrir espacios y buscar diagonales, aprovechar mi velocidad y cuando tenga la posibilidad de definir que lo haga", aseveró.

Por último, el veloz atacante señaló que su sueño “es jugar en Europa y ser campeón con mi Selección”. Además, agregó que “poco a poco voy a ir cumpliendo y creo que Dios me va a colocar en el momento justo donde me tiene que colocar".

