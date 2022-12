Sebastián Villa: "Me estoy reencontrando con mi fútbol y por eso me llamaron a Selección"

El volante colombiano habló este jueves con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se refirió al gran momento que vive con el ‘xeneize’ y la felicidad por su llamado al combinado ‘tricolor’.

Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, dio su opinión sobre la etapa que atraviesa con el equipo argentino, luego del gran partido que jugó frente a Deportes Tolima, su antiguo club y al que le guarda un gran cariño.

Publicidad

“Agradecido y feliz por el momento que estoy viviendo aquí en Boca. Me estoy reencontrando con mi fútbol, trabajo para eso, y yo creo que por eso llega el llamado a la Selección, esperemos hacerlo de la mejor manera y poder aportar.”, aseguró Villa en el espacio radial.

Vea también: Operación Asia en marcha: Carlos Queiroz y sus colaboradores de Selección viajaron rumbo a Japón

Además, contó que la persona que lo llamó para confirmar su convocatoria fue un asistente y que no ha tenido la oportunidad de hablar con Carlos Queiroz.

“No, no he tenido la oportunidad de hablar con el 'profe', un asistente de él se comunicó conmigo y me dio la buena noticia. Este viaje a Tokio me tiene muy motivado, allá me reuniré y sabré lo que Carlos quiere de mí.”, agregó el jugador.

Publicidad

También se refirió al nuevo cuerpo técnico de Boca Juniors, lo que Gustavo Alfaro le pide, los sueños y metas que tiene como jugador profesional.

"Uno se va acoplando a lo que cada técnico quiere, en este caso, Gustavo me pide que baje más, que ayude al equipo en marca y esa tiene que ser mi prioridad. Por ahora mi sueño es ganar una Libertadores con Boca. Después que Dios me ponga donde él quiera que esté, ojalá sea en Europa ya que es mi sueño mayor”, aseguró.

Publicidad

Lea también: Viernes clave para el Mundial de fútbol 2022: hora de definir si se juega con 48 selecciones

Por último, habló de la gran amistad que tiene con Alberto Gamero y algunos jugadores del equipo tolimense.

“Gamero esta muy contento con lo que me esta sucediendo, yo solo tengo amor y agradecimiento hacia mis compañeros y hacia él, por lo que hizo por mí en el Tolima. Yo lo correspondí invitándolo a mi casa después del partido. Son amistades para toda la vida”.

Cabe recordar que Sebastián Villa, estará viajando el próximo lunes hacía Tokio, donde se reunirá con todos los jugadores convocados a la Selección Colombia, para los partidos preparatorios frente a Japón y Corea del Sur, el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Publicidad