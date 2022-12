Sebastián Villa: “Mi infancia fue muy dura, yo aguanté mucha hambre, comía solo una vez al día”

El atacante colombiano realizó un Instagram Live, este sábado y contó un poco sobre su dura niñez, de su proceso para llegar al Tolima y hasta mandó una reflexión en estos tiempos de crisis por el coronavirus.

Sebastián Villa es sinónimo de perseverancia. El jugador colombiano no la tuvo fácil en su vida, pero actualmente es protagonista y figura con Boca Juniors.

Sin embargo, todo fue por la disciplina del atacante antioqueño, quien de hecho este sábado, en un Instagram Live habló un poco más sobre su vida y los caminos difíciles que tuvo que andar para lograr ser profesional.

Además, contó a profundidad sobre su llegada al Tolima y se animó a dejar una reflexión, por la crisis que pasa el mundo entero por el coronavirus.

Repase acá las declaraciones de Sebastián Villa:

*Su dura infancia

“Yo siempre le digo a la gente que no dejen de luchar por los sueños, de pronto yo soy un ejemplo para niños de bajos recursos porque soy de una familia humilde. Los que conocen mi historia saben que me tocó muy duro en mi infancia, aguante mucha hambre, comía solo una vez al día, no tenía para ir a entrenar, no tenia guayos, los tenía rotos. Mi tío me daba mil pesos para ir al colegio, pero yo con eso me iba feliz. No hay que dejar de luchar porque de ahí salen los más grandes jugadores.

*Las claves del éxito

“Disciplina, perseverancia, constancia y el talento que deben tener. La disciplina es la clave del éxito”

*La forma en la que logró llegar al Tolima

“Nosotros entrenábamos en Santa Lucia, en Bello, si uno se va a pie, son dos horas, pero si es en metro son 25 minutos hasta allá. Yo me levanté y pedí para los pasajes y no teníamos plata y no pude ir. Yo después vendí un pedazo de chatarra de aluminio, yo recogía chatarra. Me dieron 8 mil pesos y me dijeron que el lunes viajaba, estaba contento, llegué a la terminal del norte, mi mamá me llevó, yo cogí el bus y eran más de 8 horas. Luego, llegué a Ibagué, me colocaron en la pensión, y yo pensé que iba fijo, pero veía como más de mil jugadores, y hacían partidos todos los días. Yo entré en el noveno partido, jugué, y ahí mismo pasé a otra prueba con los mejores, empecé, me fui ganando la confianza hasta que quedé”.

*Reflexión

“La fama no importa, nunca me ha importado, porque hoy tenemos cinco carros y no se pueden sacar, nada se puede utilizar, vea como estamos todos”.

