Sebastián Villa no 'copea' y ya habría acordado con un club turco: Boca Juniors prepara demanda

Tras varias semanas de disputa entre Sebastián Villa y Boca Juniors, se prevé un nuevo capítulo en esta novela de nunca acabar. Según informaron desde Argentina en las últimas horas, el colombiano no estaría dispuesto a soportar más la rotunda exclusión en el cuadro ‘xeneize’, razón por la que ya habría tomado una rotunda decisión que no habría caído bien en el entorno ‘bostero’.

Luego de ser considerado culpable por la justicia argentina en el caso de violencia de género en contra de su ex pareja, Daniela Cortés, Sebastián Villa tuvo un rotundo e inmediato cambio en su vida personal y profesional, siendo el tema deportivo en el que más afectación tuvo.

Y es que, una vez se dio a dar la decisión en los juzgados, el futbolista colombiano no ha vestido nunca más la camisa del ‘azul y oro’ en competencia oficial, hecho por el que justamente el extremo de 27 años ha metido presión en el club en las últimas semanas, hasta ahora.

Según informó el periodista César Merlo, frente a la exclusión en Boca Juniors, Villa inició conversaciones con un conjunto ruso por su cuenta, enfatizando en que, al no poder ejercer su derecho al trabajo en el ‘azul y oro’, es considerado como jugador libre: “Sebastián jugará en el Kasimpasa de Turquía. El futbolista colombiano llegó a un acuerdo de palabra por 2 años. Firma en condición de libre, por lo que él y el club serán demandados ante FIFA por Boca”.

🚨Sebastián Villa jugará en el Kasimpasa de Turquía.

*️⃣El futbolista colombiano llegó a un acuerdo de palabra por 2 años. Firma en condición de libre, por lo que él y el club serán demandados ante FIFA por Boca. pic.twitter.com/GzC7HNiPPy — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2023

Publicidad

Poco después, ‘TyC Sports’ corroboró esta información, dando más detalles de cara a lo que sería la disputa legal con el ‘cafetero’, quien también irá de frente con abogados a los juzgados, de ser necesario: “A pesar de tener vínculo vigente con Boca Juniors hasta diciembre de 2024, en principio Villa firmaría como libre, lo que consecuentemente abrirá otra batalla judicial con el ‘Xeneize’, ya que los dirigentes no se quedarán de brazos cruzados y demandarán tanto al jugador como al club extranjero ni bien se ponga por escrito el acuerdo”.

“A fines del mes pasado, los abogados del delantero presentaron una carta documento en el club informando que Villa se consideraba en libertad de acción porque no fue respetado su derecho a trabajar al no ser convocado para partidos oficiales, y desde entonces no se volvió a presentar a las prácticas; luego, se lo vio entrenando con la indumentaria del Unión Deportiva Lanzarote, equipo de la quinta categoría del fútbol español que dirige Leonel Gancedo, pese a no tener permiso del club”, complementó el portal deportivo.

Lo único cierto hasta ahora es que, de concretarse el paso de Sebastián Villa al Kasimpasa de Rusia, el ‘cafetero’ y Boca Juniors escribirán un nuevo capítulo en esta novela, que parece nunca terminar.