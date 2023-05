“Sebastián Villa no es una persona violenta porque nunca ha sido expulsado por juego brusco”

El caso de Sebastián Villa por supuesta violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, tiene un nuevo capítulo, y este lunes hubo una jornada más en el juzgado.

Así lo detallan en la prensa argentina, y en el diario ‘Olé’ dieron detalles de lo que fue esta nueva cita ante la justicia del futbolista colombiano. Además, causó curiosidad una de las declaraciones del letrado.

“El delantero de Boca estuvo este lunes en la segunda jornada de alegatos en el juzgado de Lomas de Zamora. Luego de varias jornadas probatorias, la semana pasada fue el turno del alegado del fiscal con el pedido de dos años y tres meses de prisión y este lunes, pasó la defensa a cargo del abogado Martín Apolo con un pedido de absolución”, explicaron de entrada en el citado medio.

Pero en el cierre del abogado de Sebastián Villa, decidió involucrar el tema futbolístico para señalar que su defendido no es violento.

Publicidad

“Sebastián Villa no es un violento, como dice el fiscal. Aguantó muchas acciones y violencias por parte de Daniela y jamás reaccionó. Es de público conocimiento que no es una persona violenta ya que practica un deporte de alto rendimiento, de constante fricción. Nunca ha sido expulsado por juego brusco. Incluso en peleas generalizadas, en Boca Juniors, siempre se ha mantenido aparte”, dijo Martín Apolo.

Durante la sesión en el juzgado, el abogado del futbolista de Boca Juniors, también dio su defensa ante las acusaciones de Cortés y de lo que piden de condena para su defendido.

“Una falsa denuncia, una calumnia" a modo de venganza y que la "violencia de género es tergiversada", según reprodujo El Destape”, mencionaron.

Publicidad

Seguido a eso, Apolo dijo que “lo que es más grave es que esas lesiones no están ilustradas en el legajo. Nunca vi una causa por lesiones, que no tenga fotografías. Él mismo dijo 'podrían haber estado las lesiones'. Está en duda (...) No basta solo con la denuncia, las pruebas contradicen todas las cuestiones que intentó exponer la denunciante falsamente. Es ridícula la acusación del fiscal”.

Así las cosas, continúa este casi de violencia de género en el que está involucrado el futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa.

Se esperan más jornadas en el juzgado y que en próximas semanas se pueda conocer la conclusión de este sonado caso en Argentina.

En otra de las declaraciones que se dieron a conocer en el diario 'Olé', informaron que el abogado de Sebastián Villa se refirió a las amenazas que hizo el jugador a Daniela Cortés y que ella grabó y publicó en sus redes sociales: "Lo único que le pudo arruinar la vida a Cortés es que le cortaron los víveres", fue su respuesta.