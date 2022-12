Sebastián Villa no la pasa bien en los últimos meses en Boca Juniors, según la prensa argentina Sebastián Villa no la pasa bien en los últimos meses en Boca Juniors, según la prensa argentina. La actualidad del futbolista colombiano no es la mejor, ya que no hace parte del onceno titular y se habla que pensó en salir del elenco ‘xeneize’.