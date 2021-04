Sebastián Villa no se conforma: “Si Dios me da la oportunidad de jugar en Europa, lo voy a hacer”

Sebastián Villa la pasa bien en Argentina, defendiendo la camiseta de Boca Juniors , destacándose y ganándose un nombre en uno de los equipos más grandes de Sudamérica y el mundo, pero sus objetivos son más grandes aún.

“Si Dios me da la oportunidad de jugar en Europa lo voy a hacer. Nosotros somos jugadores y queremos crecer, quiero mucho a Boca Juniors, soy agradecido desde que llegué, pero si el día de mañana se me da la oportunidad lo voy a hacer, porque un jugador siempre quiere crecer y quiere más”, afirmó el antioqueño en charla con ‘Súper Mitre Deportivo’.

Además, Villa se refirió a la actualidad que vive el equipo ‘xeneize’ al mando de Miguel Ángel Russo.

“Cada partido se sitúa diferente y nosotros estamos haciendo las cosas bien y mejorando poco a poco, hay que tener paciencia. Sabemos lo que significa Boca y que siempre tiene que pelear por cosas importantes, estar arriba, pero estamos haciendo las cosas bien”, agregó.

Por último, sobre su momento con la camiseta de Boca Juniors, el futbolista colombiano expresó sentirse muy bien.

“Personalmente me siento bien, haciendo las cosas bien, dando lo mejor de mí y aportándole al equipo que es lo más importante. He tenido buenos niveles, pero sé que puedo dar más. Cuando erré el penal contra Independiente me bajoneó un poquito, pero soy partidario de que, si hoy me caigo, mañana me vuelvo a levantar”, concluyó.