Este domingo, Sebastián Villa vivió una de sus mejores noches siendo parte de Boca Juniors . El delantero marcó doblete y dio una exhibición en la victoria 1-7 frente a Vélez Sarsfield .

El colombiano habló luego del partido y declaro que estaba: "agradecido por la oportunidad de marcar un gol y el triunfo, que es lo mas importante".

"Somos futbolistas de élite, algunas veces jugamos bien, otras no, al hincha no le gusta. Tratamos de dar lo mejor y cada partido es diferente. Si no afrontas la presión, hay que dedicarse a otra cosa. Contento con lo que se hizo aquí", añadió el exjugador del Tolima.

Villa fue claro en su visión del juego y palpitó la contienda de la próxima semana: "Fuimos a buscar el partido, fuimos justos ganadores, tenemos otro partido importante y daremos el todo por el todo. Donde el profesor me toque estar, lo haré. De eso se trata".

Además, habló sobre su reiterada celebración con baile: "Yo respeto a todos los rivales y no voy a cambiar, me crie así."

Los colombianos de los 'xeneizes' tendrán una dura batalla, cuando tengan que jugar el superclásico argentino frente a River Plate.