“Sebastián Villa pasó de costar 30 millones de dólares a no valer nada, por su propia torpeza”

Así lo aseguró el abogado de Daniela Cortés, Fernando Burlando, quien ratificó que su apoderada fue víctima de violencia de género y además aseguró que el futbolista colombiano sí causo la pérdida de un embarazo a su expareja.

La Fiscalía que lleva el caso de Sebastián Villa, denunciado por violencia de género, tomó la decisión de suspender la declaración del jugador programada para este miércoles, para darle el tiempo necesario de presentar las pruebas para su defensa.

Tras esto, Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, volvió a ratificar que su apoderada fue víctima de violencia de género y aseguró además que el futbolista de Boca Juniors sí le causó la pérdida de un embarazo; punto que, según sus declaraciones en ‘TyC Sports’, incluirá pronto en la denuncia.

Además, repudió las acciones que tomó Villa de hacer públicos unos videos en donde se le ve discutiendo con Cortés; donde se le ve presuntamente agrediendo al deportista y se oye a la mamá de la colombiana llamándola “loca”.

La actual posición de Daniela Cortés: “Una mujer que es víctima de violencia de género continúa siéndolo por diversos actos de quien fue su agresor. El ejemplo está en que la denunció y la expuso con videos que no tienen nada que ver con la causa; eso es un acto de violencia. No era necesario exponer a Daniela en ropa interior”.

Denuncias por extorsión: “Si eso ocurrió por tanto tiempo, Villa lo hubiera podido denunciar antes. Si tenía tantas ganas de que se conociera la verdad, era muy fácil agarrar a Daniela con las manos en la masa. Además, ya hubiera expuesto las pruebas, pero no las ha presentado”.

La supuesta plata que le robó a Villa: “Ella era la persona que manejaba el dinero en la casa. Él no tenía el dinero escondido ni bajo llave. Daniela hacía las compras con la plata de la pareja. Eso es normal en una relación. Es como si yo denunciara a mi esposa por irse a comprar una cartera”.

¿Por qué no se incluyó la supuesta pérdida de un embarazo?: “Ella no quiso nunca denunciar esas circunstancias? Decir que perdió un embarazo no es un acto menor y más cuando fue asistida por médicos en Argentina (Sanatorio Los Arcos) y en Colombia. Esto tengo que hablarlo con ella para ver cómo seguimos en ese punto; porque antes de ponerlo en la denuncia teníamos que tener todas las pruebas científicas y ya las tenemos”.

La mamá llamándola “loca”: “A veces la familia a raíz de la distancia no toma razón de la realidad que viven sus familiares. Si bien sabían que había una relación conflictiva; presa de una situación cultural diferente a la que corresponde, ante el primer llamado de Villa diciendo que su hija estaba loca, trató de evitar que fuera algo mayor de esa forma. La mamá ya ha hecho una declaración en donde dice que fue engañada, porque no conocía los episodios de violencia. Hechos que sí sabía la hermana. Y esto pasa en la gran mayoría de víctimas, que ocultan lo que están pasando”.

La posición de Boca Juniors: “No se han comunicado conmigo. Ellos están esperando qué resuelve la justicia. Pero estamos hablando de un jugador que pasó de costar 30 millones de dólares a no valer nada, por su propia torpeza”.

