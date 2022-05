Sebastián Villa quería callar a la mujer que lo denunció por abuso sexual a punta de billete

Todos los días se producen nuevos episodios en medio de la denuncia que interpuso una mujer en contra de Sebastián Villa, del registro de Boca Juniors, por supuesto abuso sexual y tentativa de homicidio, en hecho sucedido en el mes de junio de 2021. Desde el viernes de la semana pasada y hasta la noche de este miércoles se han añadido detalles, según ha venido reportando la prensa en Argentina.

En ese aspecto, en la agencia 'Telam', indicaron que ya se habrían presentado testigos ante el Fiscal del caso, en Lomas de Zamora, y entregaron declaraciones relacionadas con lo sucedido el día en el que se habrían presentado los hechos.

"Cuando fue al médico la llamaron los amigos de Sebastián y le preguntaron si necesitaba medicamentos y con cuánto dinero se solucionaba eso", testificó una amiga de la mujer que se presentó ante la justicia para hacer los señalamientos de Villa.

Supuestamente Sebastián Villa le pidió a algunos de sus amigos más cercanos que hiciera los contactos y que pusiera sobre la mesa unos 5 mil dólares para que no prosiguiera en la denuncia y mantuviera el silencio, con el fin de evitar el escándalo que, de hecho, se viene presentando en la actualidad.

En la declaración de los testigos se reiteró que el futbolista colombiano estaba consumiendo licor después de un asado al que asistieron amigos y que, aparentemente, su reacción violenta se presentó por una escena de celos.

Así se presenta el panorama para Villa, quien aún tiene abierto un caso por violencia de género por una denuncia de la colombiana Daniela Cortés, exnovia del antioqueño.

