Sebastián Villa recibió el respaldo del capitán de Boca Juniors: "Es un chico que queremos mucho"

Tras haber dicho que a Boca Juniors le faltó actitud para derrotar a River Plate, en la recordada final de Copa Libertadores del 2018, en Madrid, Sebastian Villa volvió a causar malestar en las toldas del equipo 'xeneize'.

Tras la polémica, el delantero colombiano salió en entrevista con 'ESPN' diciendo que se malinterpretaron las cosas: "Era algo personal para mí y lo respondí así. No era para mis compañeros, ni para mis ex-compañeros, es algo mío. Algo personal, ellos no tienen nada que ver en eso... Yo siempre fui un tipo con mucha actitud y que fui siempre para adelante. Eso ya lo demostré y lo dije más que nada por eso".

Pese a que a muchos no les convencieron las palabras de Villa, el capitán de Boca Carlos Izquierdoz mostró su respaldo para el atacante: "No pasa nada, a Seba (Villa) le pusieron el micrófono. Lo conocemos a Seba, a veces a nosotros nos cuesta hablar en los medios, por ahí decimos cosas que no corresponden o no queremos decir y después quedamos pegados con eso. Después salió, pidió disculpas y está todo bien, es un chico que queremos mucho y no pasa nada".

El conjunto 'azul y oro' rechazó una oferta del Inter de Porto Alegre, de Brasil, y se espera que el colombiano tenga regularidad en la Copa de la Liga Argentina, que está por empezar.