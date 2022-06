Sebastián Villa rendirá indagatoria por las acusaciones en su contra por violación con acceso carnal

El futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, fue llamado a rendir indagatoria por los señalamientos de la joven Tamara Toldán de violación e intento de homicidio.

La joven argentina habla de que el hecho ocurrió en junio de 2021 y por ello, el jugador del cuadro 'xeneize' será llamado a hablar ante la justicia argentina el próximo 24 de junio, en la Fiscalía del país 'gaucho'.

Marisa González será la fiscal que lleve su caso, desde las 8:30 de la mañana (hora colombiana), precisamente el mismo día que juega Boca Juniors contra Unión a las 7:30 de la noche.

"Esa noche fue terrible. Fue en un lugar donde yo estaba cómoda, con la persona que quería y de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", afirmó Doldán en su declaración.

"Me fui al hospital porque me dolía todo el vientre. Y me costaba muchísimo caminar, me dolía, estaba sola en casa. Me daba mucha vergüenza contarle a alguien cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabía que sola en mi casa no podía estar. Sabía que estaba mal y me fui al médico por los dolores", señaló la supuesta victima, cuyas palabras no fueron avaladas por quien decía que la había atendido ese día.

La fiscal Vanesa González había pedido detención domiciliaria preventiva para Sebastián Villa, por las razones argumentadas por la demandante. Sin embargo, este recurso fue rechazado por el juez Javier Maffucci.

¿En qué equipos ha jugado Sebastián Villa en su carrera como futbolista profesional?

El nacido en Bello, Antioquia, ha pasado solamente por dos equipos en toda su trayectoria en el balompié. Estuvo en Deportes Tolima entre 2014 y 2018, club en el que debutó, y luego llegó a Boca Juniors, donde actualmente milita y es figura.