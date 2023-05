Sebastián Villa se ausentó nuevamente al entreno de Boca Juniors: su juicio entró en la etapa final

Durante el último mes Sebastián Villa ha tenido que equilibrar su tiempo entre el Tribunal de Lomas de Zamora y los entrenamientos y partidos con Boca. El juicio en su contra por lesiones agravadas por violencia de género y amenazas coactivas comenzó el 17 de abril y ha estado en curso desde entonces, sin embargo, a poco de sentenciar una decisión definitiva, este miércoles, el futbolista colombiano nuevamente estuvo ausente en el entrenamiento de Boca para asistir a otra audiencia crucial en el caso que lo mantiene en el aire.

Básicamente, se inicia la fase de alegatos, lo que significa que el juicio contra el delantero está llegando a su etapa final. Por esta razón, tuvo que comparecer ante el Juzgado en lo Correccional N° 2 para escuchar los testimonios que serán fundamentales para que la jueza de la causa, Claudia Dávalos, comience a tomar forma de su resolución.

Se estima que este 17 de mayo se lleve a cabo el alegato inicial por parte del fiscal, Sergio Anauati, y luego sea el turno de la defensa. En principio, el abogado de Villa, Martín Apolo, solicitó presentar su alegato en otra audiencia, posiblemente la próxima semana, sin embargo, queda por determinar si la jueza autorizará esta solicitud, lo cual se conocerá durante la audiencia. En caso de que se conceda esta petición, es probable que el veredicto se retrase.

Una vez que las partes hayan presentado sus conclusiones, la jueza dispondrá de un plazo de diez días hábiles para emitir el veredicto, que podría ampliarse por otros cinco días si es necesario. En consecuencia, si no se accede al pedido de la defensa y los alegatos se llevan a cabo este miércoles, es posible que la jueza pueda anunciar la fecha en que se dará a conocer la sentencia en el caso. Cabe destacar que este caso se inició a raíz de la denuncia de violencia de género presentada por Daniela Cortés, ex pareja de Villa, y conlleva una pena máxima de hasta seis años de prisión, en caso de que así se justifique.

Villa se ausentó físicamente en solo dos audiencias. En una de ellas, siguió el procedimiento de manera virtual desde el lugar de entrenamiento de Boca, lo cual también le impidió participar en la práctica de fútbol, como en esta ocasión. En la otra oportunidad, el 'cafetero' no asistió debido a que el equipo estaba regresando de Chile después de enfrentar a Colo Colo en un partido de la Copa Libertadores.

Es probable que este miércoles no forme parte del once titular de Jorge Almirón, técnico de Boca Juniors, en el entrenamiento de fútbol previo al enfrentamiento contra Argentinos Juniors. Hasta el momento, esta situación legal que atraviesa no ha afectado su presencia en el equipo titular. De hecho, es uno de los tres jugadores que ha disputado todos los partidos bajo la dirección del nuevo entrenador, además de ser pieza clave del conjunto 'Xeneize'.