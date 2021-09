Sebastián Villa se destapó, salió en su defensa y contó todo lo que ha pasado con Boca Juniors

El colombiano Sebastián Villa ha sido tema y noticia en la prensa argentina por sus últimos accionares en Boca Juniors. El jugador dejó de entrenarse desde el pasado 30 de julio, regresó a nuestro país por una situación familiar y no tiene la mejor relación con el Consejo de Fútbol del conjunto 'xeneize'.

Villa se pronunció este viernes ante las distintas versiones que lo han puesto en boca de todos y explicó en un extenso escrito, publicado en sus redes sociales, lo que ha pasado en las últimas semanas con el cuadro argentino.

"Quiero agradecer especialmente a todos los hinchas de Boca Juniors, empleados y directivos de mi club y expresarles que en ningún momento quise faltarle el respeto al club, a los hinchas, a esta camiseta, ni a mis compañeros, al contrario, estoy orgulloso de vestir estos colores porque me ayudó a crecer como persona y como jugador", indicó de entrada el ex Deportes Tolima.

Cabe señalar que, en territorio argentino se habló de una oferta del Brujas de Bélgica por los servicios del habilidoso 'cafetero', pero esta fue rechazada por el club y fue allí cuando Villa no volvió a entrenarse con el 'xeneize'; luego voló hacía Colombia para atender asuntos personales y regresó a Argentina, apenas, la semana anterior. Lo explicó todo.

"Quiero aclarar porque se han dicho muchas cosas falsas sobre mí y no suelo dar entrevistas, en ningún momento le falte el respeto al club, mi único desencuentro lamentablemente fue con el consejo de fútbol que en ningún momento escucharon las opciones que los clubes europeos tienen para mi, desde hace más de tres años estoy en el club y sistemáticame cada seis meses varios clubes se interesan por mi juego", reveló Sebastián Villa.

Y añadió que, "semestre a semestre han llegado ofertas para contar con mi trabajo y he rechazado estas opciones priorizando el proyecto futbolístico de Boca Juniors porque jugar en este club siempre me ha mantenido compitiendo por grandes objetivos".

"Quiero decir también, que todas mis decisiones fueron comunicadas a mis compañeros los cuales me brindaron su apoyo. No abandoné repentinamente el club como se dice porque antes hablé con el técnico y con el consejo de fútbol que nunca escuchó mis pedidos, luego de esta situación y ante la premura por el estado de salud de mi mamá no dude en estar acompañándola en este duro momento y doy gracias a Dios y a toda la gente que me mandó bendiciones para ella y pudo salir de la mejor manera", apuntó el futbolista colombiano.

Entre tanto y sin conocerse cuál sería el futuro de Villa, el propio antioqueño afirmó que continuará siendo 'xeneize' y cumplirá su contrato, que finalizará en diciembre del 2024.

"Voy a seguir jugando en Boca Juniors cumpliendo mi contrato porque soy un jugador profesional pese a la cantidad de cosas que dicen en los medios de comunicación sobre mi; seguiré esperando que si tanto para el club y para mí las ofertas son importantes espero revean esta situación", finalizó el atacante del club argentino.