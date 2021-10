Sebastián Villa se disculpó con Boca Juniors: "Tuve un mal momento, cualquiera puede equivocarse"

Sebastián Villa ha sido foco mediático de Boca Juniors en los últimos meses, luego de que el jugador tomara la iniciativa de negarse a entrenar con el club y así forzar una venta al fútbol europeo.

Además de esto, el colombiano también decidió salir de Argentina y viajar a Colombia por cuestiones familiares.

Luego de todas estas situaciones Villa regresó a Argentina, fue sancionado por el club y está a la espera de volver a ser convocado para disputar un partido oficial con el equipo dirigido por Sebastián Battaglia.

Debido a sus actuaciones, el exjugador de Deportes Tolima presentó sus disculpas frente los medios de comunicación en el fútbol argentino.

"Quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia, a todas las personas que me han apoyado y han creído en mí. Tuve un mal momento, tomé una decisión errada", comentó el jugador de 25 años.

"Cualquier persona puede equivocarse, pero hoy tengo la mentalidad fuerte. Lo que sucedió con mi madre me llevó a tomar esa decisión, puede ser que no haya sido correcta, pero estoy aquí poniendo el pecho desde que llegué, estoy aquí para apoyar desde donde me toque y pasar este mal momento", aseguró el colombiano.

El antioqueño volvió a las practicas grupales con el equipo suplente de Boca Juniors, ya que debido a su sanción tuvo que entrenarse en solitario por algunas semanas.

"He hablado con mis compañeros, les pedí disculpas, al igual que a la dirigencia. Uno con ganas de crecer puede tomar decisiones que en el momento no son", expresó Villa en rueda de prensa.

De igual manera, Sebastián sigue con la mentalidad de jugar en el fútbol europeo, cosa que recalcó a lo largo de la charla. "Espero que me entiendan, vi una oportunidad, sigo teniendo el sueño de jugar en Europa y voy a trabajar día a día para salir de la mejor manera cuando me toque hacerlo y dar una mejor imagen", finalizó.

Sebastián Villa disputó su último partido con la camiseta de Boca Juniors el 25 de julio, enfrentándose a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. Por el momento, el atacante sigue trabajando y espera ser tenido en cuenta para el próximo duelo frente a Gimnasia y Esgrima la Plata, en la liga de Argentina.