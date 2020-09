Sebastián Villa se quiere ir de Boca Juniors y revive el interés de Atlético Mineiro, de Brasil

El delantero colombiano Sebastián Villa nuevamente es foco de atención e interés en las huestes de Boca Juniors, de Argentina, ante diferentes noticias que han surgido en las últimas 48 horas.

Al exjugador del Tolima, no les gustó la decisión tomada por los directivos y que trascendió a la prensa en la que se indicó que el técnico Miguel Russo no lo podrá alinear en el equipo, hasta que no se dicte la última palabras en el proceso judicial que encara en Argentina por la denuncia interpuesta por violencia de género por parte de Daniel Cortés, su exnovia.

Y así se lo hizo saber en una comunicación que tuvo hace pocas horas Sebastián Villa con el profesor Russo y pidió que se abrieran las puertas para una transferencia a otro país, según reveló Juan José Buscalia este martes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En medio de esto, habría renacido el viejo interés de Atlético Mineiro por contar con los servicios del extremo antioqueño y se supo que ahora estarían dispuestos a comprar el 50 por ciento de sus derechos deportivos. Esto para tratar de convencer a Boca de dar su aval para llevar adelante la negociación. Antes Mineiro, que es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, hizo un par de propuestas tratando de conseguir un préstamo.

Sebastián Villa ha tenido en el último tiempo posibilidades de partir de Boca, además del balompié brasileño, de clubes de Estados Unidos y hace pocos días del Cagliari, de Italia. Ahora se abre el interrogante si al interior de Boca cambian de decisión y aceptan alguna negociación.