Sebastián Villa se sometió a pericia psiquiátrica en caso por denuncia de posible violación

El futbolista colombiano que integra la plantilla de Boca Juniors, Sebastián Villa , se sometió este jueves en la provincia de Buenos Aires a una pericia psiquiátrica solicitada por la Justicia argentina tras ser acusado de violación.

Villa, de 26 años, que ya había sido denunciado por violencia de género por su expareja en 2021, fue acusado el 13 de mayo por otra mujer de abuso sexual con acceso carnal, agravado por las lesiones.

La Justicia le realizó una pericia psiquiátrica a la denunciante y este jueves al jugador estrella de Boca Juniors, que se ausentó a la práctica del equipo.

El colombiano acudió al Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, y estuvo dentro del edificio por poco más de una hora.

Fuentes judiciales aseguraron a la prensa local, que es probable que los resultados de la pericia estén disponibles en las próximas 48 horas y que luego la fiscalía decidirá si Villa es llamado a indagatoria.

Boca Juniors apoyó públicamente al futbolista, que no fue apartado del plantel y que se consagró campeón el 22 de mayo de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Repercusiones sobre su caso

Este jueves, desde la AFA hubo pronunciamiento sobre el caso que afronta el extremo colombiano, una nueva denuncia por supuesta violación e intento de homicidio. Paula Ojeda, la gerente del Departamento de Equidad y Género de este organismo, hizo un pedido a la plantilla de Boca Juniors.

El club tiene que separar a Villa. Los clubes no son las justicia pero si existe una imputación es importante que la dirigencia separe al jugador para visibilizar el acompañamiento a la victima y dar el ejemplo", dijo en declaraciones con el medio 'Clarín'.

"Si hay una imputación de violencia de género la institución tiene que separarlo y no dejarlo estar en la cancha hasta que se resuelva la situación judicial. Niñas, niños y adolescentes no pueden estar gritando los goles de personas denunciadas. Los directivos del club no están dando un buen ejemplo. Si bien los clubes tienen autonomía en sus decisiones, deberían pensarlas mejor", manifestó la abogada especializada en violencia de género.