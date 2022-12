Sebastián Villa todavía no se las cree: “La verdad es que me veo correr y me impresiona”

El extremo de Boca Juniors habló también de su relación con Miguel Ángel Russo, de quien aseguró que gracias a su conocimiento por el fútbol colombiano, le ha brindando la confianza que necesitaba.

Sebastián Villa es el hombre del momento en el fútbol argentino. Su buen arranque con Boca Juniors, luego de que en el último mercado de pases lo ubicaran lejos del cuadro ‘xeneize’, ha despertado todo tipo de elogios.

Su habilidad, pero especialmente su velocidad; han sido las principales características que hacen del futbolista colombiano un jugador especial. Virtudes que dejó perfectamente plasmadas durante la victoria 2-1 sobre Talleres, en la última presentación de Boca.

“La verdad es que me veo correr y me impresiona, porque uno en el campo de juego no nota lo que está haciendo, pero cuando salís y ves la repetición sí hay una diferencia. Yo tomo lo bueno y trato de hacer las cosas mejor en el próximo partido”, aseguró este miércoles en entrevista con el diario argentino ‘Olé’.

Las comparaciones con el atleta Usain Bolt: “Es muy bueno para mí, pero la verdad es que yo quiero hacer mi propia historia. Es lindo que lo comparen a uno con este tipo de estrellas mundiales, aunque no hay que creerse la película. Sólo estoy enfocado en seguir haciendo las cosas bien en mi club”.

Sus referentes en el fútbol mundial: “Hay muchos. Me gusta Mbappé, me gusta Neymar, también Cristiano y Messi, obvio. La realidad es que uno admira a los mejores jugadores, a los que te inspiran para que uno también se supere”.

Las dificultades que afrontó: “Mi infancia la verdad fue triste en lo económico, pero fue muy feliz por las personas que tenía alrededor. Mis amigos del barrio que, cada vez que voy, comparto mucho tiempo con ellos. Lo más lindo es no olvidarte de las personas que estuvieron contigo”.

Su arribo a Deportes Tolima: “Yo soy de Bello, en Antioquia. Nací en el barrio Manchester. Y bueno, un día fueron las presentaciones del Tolima en Santa Lucía (a unos 30 minutos en auto) y yo no fui en ese primer día porque no tuve para los pasajes. Es por eso por lo que fui al patio de atrás de casa, vendí un pedazo de chatarra y me dieron 8.000 pesos. Ahí recién tuve la plata para ir a presentarme al otro día y bueno, gracias a Dios me preseleccionaron para jugar en el Tolima. Ahí empezó todo.

La familia y su presente en Argentina: “Lo viven con alegría. Yo trato de no olvidarme nunca de mi mamá, que es lo primero. Porque la familia está por encima de todo. Y yo creo mucho en que el que es un buen hijo, es también buen hermano, buen esposo y buen padre. Yo sólo quiero ser ejemplo para los niños que vienen subiendo ahora y que quieren ser futbolistas profesionales”.

Su relación con Miguel Ángel Russo: “Hablamos mucho de Colombia y del fútbol de allá porque él conoce. El profe tiene una muy linda amistad con Alberto Gamero, quien fue mi técnico en Tolima y es como un padre para mí. Y además hablamos mucho también de la cultura del colombiano”.

