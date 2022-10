Sebastián Villa, tras el título conseguido con Boca Juniors: "Día a día me he superado"

Sebastián Villa se ha sabido destacar con Boca Juniors a lo largo de las últimas temporadas, el extremo colombiano ha recibido la confianza de sus entrenadores y este ha respondido con su calidad, desborde y goles. Este domingo, en el partido clave para conseguir el título de Liga, el exDeportes Tolima logró ser figura, tras marcar un soberbio golazo de tiro libre que puso en ventaja al conjunto 'xeienze', antes de que llegara el 2-2 definitivo contra Independiente.

Luego de la igualdad, los dirigidos por Hugo Ibarra celebraron en La Bombonera el campeonato, entre la celebración y la euforia por el logro obtenido, Sebastián Villa dio sus primeras palabras, "La verdad es que entrar así en un partido complicado y poderle aportar a mi equipo fue muy importante, más por el gol y lo que significaba después de una lesión que tuve y miles de cosas por las que he pasado".

Recordemos que Villa Cano ingresó sobre el inicio de la parte complementaria y logró marcar el gol a los pocos minutos de haber entrado al partido, "Se me salen un poco las lágrimas y quiero dedicarle este triunfo a mi familia que me apoya siempre, las personas que también me apoyan siempre en Medellín, a mi familia que ahora está en Bello. Esto es por mi mamá", expresó el atacante de 26 años.

Asimismo, habló de su presente y lo que le ha tocado vivir para poder llegar nuevamente a este importante triunfo, "creo que día a día me he superado y quiero dedicarle este triunfo a mi hermano mayor, que ahora está acá acompañándome, y a toda la gente del Tolima que me apoya. Estoy muy contento".

En otra intervención habló de las razones por las cuales Boca Juniors logró consagrarse campeón del fútbol argentino, "la constancia, hemos sobrepasado los obstáculos que se nos han puesto en el camino, somos un grupo muy unido, hemos hecho una familia, y creo que eso es lo más importante, generar un equipo y eso se ve reflejado".

Y continuó con los agradecimientos, "también quiero agradecerle a esta hinchada que siempre nos ha apoyado, nos alienta a pesar de los momentos adversos que tenemos en la vida. Acá estamos, unos guerreros que somos disfrutando del fútbol, que es lo más bonito que hay".

Por último, se refirió a Lucas Langoni, quien fue su reemplazante en los 49 días que estuvo de baja Sebastián Villa, "Langoni es un chico que viene con mucho crecimiento, haciendo las cosas muy bien, es un muchacho aterrizado que escucha y eso es lo más importante. Ha aprendido cosas de mí y en el momento que no pude estar respondió, y se ha ganado la confianza de todos los compañeros".