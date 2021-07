“Sebastián Villa y Edwin Cardona se mueven en Boca Juniors como si nada les importara”

En Boca Juniors hay todo un ‘problemón’ cada semana: primero fue con la llegada de Edwin Cardona luego de no querer volver apenas se terminó la Copa América, y ahora la no asistencia de Sebastián Villa a entrenamientos, pidiendo que lo transfieran a Europa.

Por esos motivos, los dos futbolistas colombianos son tema en suelo argentino y en el programa ‘F90’ de ‘ESPN’, Sebastián Vignolo apuntó fuertemente contra los antioqueños.

“Yo siento que hay futbolistas en Boca Juniors, y voy a decir nombres: Villa y Cardona, que se mueven en Boca como si la vida del resto no les importara, que solo importara ellos. No pongo a Fabra, porque el tipo tiene cierto compromiso, después en la cancha es distraído”, afirmó de entrada.

Además, el ‘Pollo’ Vignolo mencionó que los dos jugadores colombianos no están siendo “responsables y profesionales”:

“No se puede hacer lo que se quiere, no se pueden creer más importantes que las instituciones, que el mundo gira alrededor de ellos, no sé qué va a pasar, creo que no hay vuelta atrás, que Villa no va a jugar en Boca. Eso sí, hay que amar tu trabajo, ser responsable, querer a tus compañeros, ser profesional”, finalizó.