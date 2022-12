Sebastián Villa y el mensaje a sus compañeros de Boca: “En este tiempo no la he tocado”

El futbolista colombiano, quien en las últimas horas ha estado en el ojo del huracán, por presuntas agresiones a su novia Daniela Cortés, les envió un mensaje a sus compañeros de club.

Siguen los descargos en Argentina en el caso de Sebastián Villa, recientemente, se conoció públicamente el mensaje que el jugador envió para que sus compañeros de Boca Juniors supieran la versión de él, sobre las acusaciones Cortés.

Esto fue lo dicho por Villa Cano: “Muchachos, sabrán lo que está saliendo en las redes sociales. Ustedes saben cómo soy yo, que cometo errores; pero se los juro por mi mamá, que está enferma, que en este tiempo no la he tocado (a Daniel Cortés) y voy a aclarar las cosas. Les pido disculpas y créanme que lo que se dice, no es así”.

Juan José Buscalia, panelista del programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, fue quien reveló el mensaje del oriundo de Bello, Antioquia.

Precisamente, en la emisión radial, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol señaló: "me confirmaron mis fuentes de Boca, que el club ya sabe que Villa sí agredió a su pareja. Es un tema sumamente delicado".

Cabe aclarar que, el extremo antioqueño no hizo parte del ‘entrenamiento digital’ del cuadro azul y oro, de este martes, vía la aplicación ‘Zoom’.

