Sebastián Villa y Frank Fabra destacaron por la prensa local, en el Boca Juniors 1-0 Tigre

Con la presencia en el terreno de juego durante todo el encuentro de Sebastián Villa y Frank Fabra, Boca Juniors venció por la mínima diferencia 1-0 a Tigre por la jornada 18 del fútbol local, sin embargo, quienes se llevaron las reacciones, valoraciones y opiniones por parte de los medios locales, justamente fueron los colombianos.

Según lo publicó el diario argentino ‘Olé’, Fabra obtuvo un puntaje final de seis puntos, resaltando sub gran labor ofensiva y defensiva que implica su posición de lateral, en este importante en triunfo en casa para el ‘Xeneize’: “Una buena habilitación a Merentiel en el segundo tiempo. Pegó una patada de atrás y vio la amarilla. Ordenado y sólido en la marca”.

Sin embargo, para ‘TyC Sports’ la percepción no fue la misma y, con cuatro de puntuación, valorizó a Frank, enfatizando en su falta de precisión al momento de hacer el quite de pelota al contrario: “Otro flojo partido. La pasó bastante mal con Armoa. Se cansó de hacer faltas cerca de su propia área. No pesó en ataque. Quizás le influye el pobre nivel de Villa”.

Por su parte, Sebastián recibió un pulgar arriba por parte de ‘Olé’, que lo calificó con seis puntos, afirmando que, a pesar de que le costó en cancha, fue importante para la línea ofensiva del ‘azul y oro’: “Incisivo, pero menos picante de lo habitual. Intermitente, corrió mucho, aunque le costó desequilibrar y en varias ocasiones hizo una de más”.

De todas maneras, así como sucedió con Fabra, ‘TyC Sports’ ‘rajó’ a Villa con un cuatro de valorización, destacando su falta de efectividad en los duelos individuales, especialmente en este compromiso, frente a Tigre: “Otro partido flojo. Trató de ser menos individualista y no le salió. Perdió la mayoría de sus duelos y estuvo muy impreciso”.

Así como lo detallaron las estadísticas de ‘Sofa Score’, Fabra completó un total de 77 intervenciones con pelota, 73.6 % de efectividad en los pases y nueve duelos ganados, de catorce; esto, junto a una intercepción.

Del otro lado, Sebastián Villa intervino en 65 oportunidades con el esférico, junto a un 71.1% de efectividad en los pases, sumados a los cuatro, de los nueve duelos que tuvo en el partido. Además de eso, perdió la pelota en 26 oportunidades, datos que respaldan lo mencionado anteriormente por ‘TyC Sports’.

El siguiente encuentro de Boca Juniors será contra Arsenal de Sarandí, por la jornada 19 de la Primera División del fútbol argentino.