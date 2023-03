Sebastián Villa y Frank Fabra no pasaron 'la prueba' en juego con Boca Juniors: así los calificaron

La liga del fútbol argentino vivió su jornada 6 y Boca Juniors y Defensa y Justicia fueron las escuadras en cerrar el telón este lunes. Un empate sin goles en el estadio La Bombonera no dejó contenta ni a la hinchada ni a la prensa que otra vez señaló a Sebastián Villa y Frank Fabra con una baja nota tras el encuentro.

El duelo del lunes se planteaba como emocionante, puesto que tanto los 'xeneizes' como el conjunto 'amarillo y verde' se medía con la posibilidad de ponerse como líderes del campeonato. Sin embargo, no se sacaron ventaja y los dirigidos por Hugo Ibarra estuvieron más cerca de perderlo que de ganarlo. Fue tal el nivel mostrado por el equipo 'azul y oro' que su arquero, Sergio 'Chiquito' Romero se erigió como la gran figura durante los 90 minutos gracias a sus determinantes atajadas que mantuvieron el cerrojo de su arco.

Gabriel Alanis tuvo dos opciones de frente al arco; Nazareno Colombo pegó un balón en el travesaño luego de un cabezazo en un tiro de esquina; David Barbona lo intentó varias veces y Nicolás Fernández tuvo unos remates de media distancia muy difíciles de atajar, pero que no le quedaron grandes a 'Chiquito' Romero.

Una de las constantes en el ataque de Defensa y Justicia fue por la banda derecha, donde Frank Fabra sufrió de más y no pudo contener los distintos embates de la escuadra visitante.

Publicidad

Boca Juniors por su parte lo intentó con Lucas Langoni y Darío Benedetto, que a través de una media volea por poco adelanta al 'xeneize'. Sebastián Villa no estuvo claro, sus habituales descolgadas y potentes remates no se vieron en este encuentro y apenas se dedicó a asistir a sus compañeros, que no encontraron las mieles del gol.

Llegó el pitazo final, el empate 0-0 dejó a Boca Juniors séptimo en la tabla con 11 puntos, mientras que defensa se ubicó como líder del campeonato argentino con 13 unidades.

Tan pronto se terminó el juego, como es costumbre, la prensa del país del sur del continente dio su veredicto sobre el desempeño de los jugadores del equipo 'azul y oro'. Los colombianos no pasaron el examen y se volvieron a rajar. Primero, Fabra fue el más señalado por su trabajo en defensa. Con apenas 4 puntos, según el portal, "Defensa y Justicia atacó por su espalda durante todo el partido. A los problemas para defender, le sumó una inusual imprecisión para atacar. Sobre el final del partido levantó murmullos de un sector de la hinchada".

Publicidad

A Sebastián Villa tampoco le perdonaron su rendimiento, también fue calificado con 4 unidades y dejaron en claro que "no se asocia ni pretende asociarse con sus compañeros. Sin espacio para jugar mano a mano, reincidió en centros inofensivos y en remates desviados. Cuando salió, bajaron algunos silbidos desde la platea y la popular Sur".

Fue así como ambos cafeteros no colmaron las expectativas y ahora deberán 'ponerse las pilas' para volver a ser protagonistas con Boca Juniors.